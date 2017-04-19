Белорусские производители завоевали 20 процентов российского рынка соли

В конце 2016 года соль была включена в список санкционных продуктов, которые запрещены к ввозу в Россию. Ограничения для западных экспортеров не подняли цен на соль — напротив, российские производители снижают ее стоимость. Только в марте 2017 года все производители снизили цену на 10%. Такая динамика вызвана ростом производства, а также конкурентной борьбой за потребителя с белорусскими поставщиками, пишут «Известия».

В конце марта 2017 года крупнейшие российские производители снизили цены на соль на 10%. В частности, это сделали АО «Тыретский Солерудник» и «Руссоль», а также импортеры АО «Аралтуз» и ОАО «Мозырьсоль». Отпускные цены пищевой соли составили 3,3 росс. рубля за килограмм, в декабре прошлого года ее стоимость составляла 3,6 росс. рубля за килограмм. Такие данные приводит ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». По мнению директора «Руспродсоюза» Дениса Флеровского, цена снизилась из-за роста производства российских предприятий, который стал возможен после введения санкций на ввоз соли.

«После закрытия ввоза соли из стран санкционного списка в конце 2016 года возрос объем продаж российской соли, что позволило увеличить загрузку мощностей отечественных соледобывающих предприятий. В результате удалось распределить постоянные издержки на большие объемы выпуска продукции и, как следствие, снизить отпускную цену на соль», — отметил Денис Флеровский.

Россия запретила ввоз соли для стран из санкционного списка с 1 ноября 2016 года. Таким образом, ее ввоз был запрещен из США, стран Евросоюза, Австралии, Албании, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Черногории и Украины. До запрета крупнейшим поставщиком соли на российский рынок была Украина. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в 2015 году украинские поставки составили 864 тыс. тонн. Вторым крупнейшим поставщиком соли на отечественный рынок была Беларусь, она поставила 646 тыс. тонн.

На сегодняшний день конкуренцию российским производителям оказывают белорусские поставщики. По данным «Руспродсоюза», на соль из Беларуси приходится до 20% рынка. Добыча и производство соли в России сосредоточены в Сибири и на Урале, поэтому для европейской части России имеет смысл ввозить соль из соседней республики: это дает возможность уменьшить логистические траты, которые в основном и определяют цены. Тем не менее уже в июне 2017 года новый завод по производству соли откроется в Тульской области, также в 2018 году планируется завершить строительство завода в Калужской области. Удобное географическое расположение этих предприятий усилит конкуренцию с белорусскими поставщиками.

«Высокая конкуренция для покупателей — это, несомненно, экономическая выгода, — отметил Денис Флеровский. — Для производителей соли это вызов и необходимость проводить работу по улучшению сервиса и оптимизации всех производственных процессов».

Несмотря на рост производства, в прошедшем году и импорт соли в Россию не уменьшился. По данным ФТС, в 2016 году он составил 1,8 млн тонн, в 2015 году — 1,76 млн тонн.