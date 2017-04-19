Экономика Беларуси не готова к новому качественному росту и больше ориентируется на прошлое, чем на будущее. Такая ситуация может привести к тому, что через 10-15 лет наша страна останется не удел на мировом рынке.

Как заявил руководитель Научного исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук на презентации ежегодного Аналитического доклада "Экономическое положение делового климата в Беларуси и мире в 2017 году", понимать, где страна находится сегодня и куда движется, очень важно для выстраивания правильной стратегии развития экономики. Именно поэтому подготовленный доклад, который вместе с Национальной платформой бизнеса Беларуси -2017, направлен во все госорганы страны, а также в администрацию президента и самому главе государства. По словам Ярослава Романчука, каждый вывод, который содержится в документе, подкреплен конкретными данными со ссылками на авторитетные источники.

Как отметил эксперт, до нового качества мирового рынка осталось 10-15 лет, при этом сегодня Беларусь строя свою стратегию развития, ориентируется не на этот новый рынок, который непременно придет, а на устаревшие ценности.

"Если мы сегодня не примем мер, то мы можем оказаться у разбитого корыта уже через 10 лет. Если мы упустил все эти вещи, связанные с новым качеством экономического роста, то никто не будет покупать нашу старую дорогую продукцию," - отметил Ярослав Романчук.

Так эксперты отмечают, что время нового качества массового автомобиля завоюет мировой рынок через 10-15 лет. Речь идет об умных электромобилях, в рамках развития интернета вещей искусственного интеллекта и машинного обучения.

"В этой связи наша ставка на БелДжи мне не совсем понятна", - отметил Ярослав Романчук.

Новое качество связи, транспорта, логистики, образования и медицины также придет через 10-15 лет, и эксперты Всемирного экономического форума отмечают, что через это время наступит колоссальная синергия. К этому Беларуси также нужно быть готовой, чтобы не оказаться на задворках цивилизованного мира.

По мнению Ярослава Романчука, сегодня Беларусь уже практически исчерпала традиционный ресурс интеграции с Россией. Старых ресурсов и резервов, которые были у нас за счет внешних рынков, в первую очередь рынка России, хватит еще на 10-15 лет и это тоже нужно принимать в расчет.

Немножко больше времени есть у белорусской энергетики, так как, по мнению экспертов Всемирного экономического форма в Давосе, новое качество мировой энергетической системы придет через 15-20 лет.

"К 2030 году придет время умных сетей, совершенно иного качества энергетической системы и мы со своей АЭС можем оказаться вообще не удел, с ее высокими издержками и зависимостью от России. Это я к чему вес говорю? К тому, что если мы сейчас будет делать работу по ликвидации каких-то административных барьеров, но будем упускать некие глобальные вещи, то мы так или иначе будет проигрывать, потому, что выигрывая 1%, мы будем терять 10-15%", - отметил руководитель центра Мизеса.

По мнению эксперта, Беларуси необходимо уже сегодня серьезно изменять свои подходы к развитию экономики, чтобы не оказаться на задворках мирового рынка.

Так сегодня в Беларуси по итогам 1 квартала 2017 года около 2 тыс.промышленных предприятий страны генерируют убытки, но тем не менее продолжают поддерживаться государством.

"Это то, что ложится налоговым бременем на малый бизнес, и решить эту проблему необходимо как можно скорее", - заявил Ярослав Романчук. Кроме того, если сохранить старую систему производства, то очень скоро государству придется решать проблему не менее 750 тыс. лишних людей, которые сегодня работают на этих предприятиях.

Производительность труда, о повышении которой постоянно говорит президент, также оставляет желать лучшего.

"Разница между нами и развитыми странами в 3-4 раза. Когда вы на производство одной единицы товара тратите больше материалов, электроэнергии, и над этим еще работает в три раза больше людей, все это сказывается на себестоимости, и кто ж такое тогда купит? Сейчас правительство еще заставляет население через ассортиментные перечни покупать что-то внутри страны, но так или иначе - это тупик", - уверен эксперт.

В случае, если белорусская экономика не сможет интегрироваться в общемировые процессы, то она неизменно столкнется с оттоком не только капитала, но также мозгов и рабочей силы. Уже сегодня соседние страны предлагают белорусам весьма привлекательные условия применения своих навыков и способностей с гарантированным получением достойного вознаграждения, и эта тенденция будет лишь усиливаться. Уже сегодня, согласно исследованиям 60-80% белорусов хотели бы попробовать себя на трудовых рынках других стран.

По словам Ярослава Романчука, в оправдание белорусской модели экономики власти говорят, что она несет большие социальные издержки и ориентирована на поддержку людей. Между тем, по многим социальным показателям Беларусь уже сегодня серьезно отстает от многих стран. Это происходит потому, что нарушен главный принцип: сначала нужно произвести что-то, а уже затем это распределять, а не наоборот. Если власти не осознают этого, то страну ждет совсем безрадостное будущее, уверен эксперт.