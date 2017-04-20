Емкость рынка деревянного домостроения только в Минске и области составляет более 22 млн долларов
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 апреля 2017
АА
По оценкам белорусских экспертов, только по Минску и Минской области рынок индивидуального жилья оценивается в 150 миллионов долларов.
Из них около 15%, или 22,5 миллионов долларов, приходится на деревянные здания. Такие данные озвучил директор белорусского представительства Honka в Беларуси Игорь Авзин на семинаре, организованном компанией для отечественных дизайнеров и архитекторов, сообщили "Ежедневнику" в коммуникационном агентстве АГТ.
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