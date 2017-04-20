МАРТ взял под контроль закупку молока переработчиками
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
19 апреля 2017
АА
В течение марта - апреля крупнейшие переработчики сырого молока, закупающие его у сельхозпредприятий, были включены в региональные реестры предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках.
vm.ru
Инициатива исходит от Министерства антимонопольного регулирования и торговли, которое с прошлого года отвечает за соблюдение антимонопольного законодательства в Беларуси. Ведомство, таким образом, будет регулировать уровень цен, по которым переработчики скупают сырое молоко у его производителей.
В каждой из областей (по Витебской области пока реестр не опубликован) определены олигополисты, которые занимают доминирующее положение в «закупке сырого коровьего молока для последующей переработки».
Госреестр доминантов Брестской области в апреле этого года пополнился 10 заводами.
Среди них - один из крупнейших в стране переработчиков «Савушкин продукт», два дочерних предприятия французских молочных корпораций Danone («Данон Пружаны») и Lactalis (Ляховичский молочный завод), подконтрольные бизнесмену Василию Сушко «Беловежские сыры» и государственные и полугосударственные Березовский сыродельный комбинат, Кобринский маслодельно-сыродельный и Лунинецкий молочный заводы, Барановичский молочный комбинат, Каменецкий сыродельный завод и Пружанский молочный комбинат.
В Минской области «молочники» образовали в госреестре группу из 4 компаний – «Здравушки-милка», Молодечненского молочного комбината, Слуцкого сыродельного комбината и Минского молочного завода N1.
Отметим, что в список монополистов не вошла компания «Молочный гостинец», которая входит в структуру Управления делами президента Беларуси – одного из крупнейших производителей сырого молока в СНГ.
Еще 4 молокоперерабатывающих предприятия отнесены к доминирующим структурам по закупкам молока в Могилевской области. Это «Бабушкина крынка» - управляющая компания холдинга «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», «Мстиславльмолоко», осиповичский «Молочный полюс» и «Бобруйскмолоко».
В гомельский региональный реестр доминантов по приказу МАРТ включены Рогачевский молочноконсервный комбинат, «Милкавита», Калинковичский молочный комбинат, «Мозырские молочные продукты», «Белсыр», Туровский молчоный комбинат и Октябрьский завод сухого обезжиренного молока, в гродненский – Волковысское ОАО «Беллакт», гродненский «Молочный мир», Дятловский сыродельный завод, Лидский молочно-консервный комбинат, «Молочная компания Новогрудские Дары» и Щучинский маслосырзавод.
В 2016 году в сельхозпредприятиях было надоено 6 762 875 тонн молока, что на 1,9% больше, чем в 2015 году. На реализацию было отправлено свыше 6 065 тыс. тонн, что больше прошлого года на 1,6%. Тем не менее товарность в прошлом году была ниже, чем в 2015 году.
Продутивность молочного производства составила 4854 килограмм молока от коровы, наиболее эффективными по райнам были Несвижский, Гродненский и Дзержинский районы, а лидерами среди предприятий – филиал «Витэкс» в Узденском, «Молодово-Агро» в Ивановском, агрокомбинат «Снов» в Несвижском и сельхозпредприятие «Лариновка» Оршанском районах.
По итогам 2016 года чистая прибыль двух самых успешных предприятий, находящихся под контролем белорусского государства, — «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода уменьшилась в 5,2 и 2,1 раза.
Республиканская Конфедерация предпринимательства направила президенту и в Совет министров окончательный вариант Национальной платформы бизнеса Беларуси -2017, с рядом предложений по улучшению условий ведения бизнеса.
Экономика Беларуси не готова к новому качественному росту и больше ориентируется на прошлое, чем на будущее. Такая ситуация может привести к тому, что через 10-15 лет наша страна останется не у дел на мировом рынке.
Евразийская экономическая комиссия проводит анализ налогообложения электронной торговли стран Евразийского экономического союза и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы.