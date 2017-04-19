Нацбанк снизил ставку рефинансирования до 14 процентов
Экономика
19 апреля 2017
АА
Ставка рефинансирования в Беларуси с 19 апреля снижается с 15% до 14% годовых.
5min.by
Об этом сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.
Кроме ставки рефинансирования снижены ставки по постоянно доступным и двусторонним операциям Национального банка по поддержке текущей ликвидности банков (с 18% до 17% годовых) и по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности (с 10% до 9% годовых).
Напомним, решение о дальнейшем снижении ставок было принято правлением Национального банка по итогам рассмотрения вопроса о текущих процессах в экономике и денежно-кредитной сфере, а также прогноза развития ситуации до конца 2017 года.
"Инфляция в Беларуси продолжает снижаться более значительными темпами, чем прогнозировалось. Данная тенденция в основном обусловлена ослаблением инфляционного давления со стороны фундаментальных и монетарных факторов", – пояснили в Нацбанке.
В сообщении Нацбанка отмечается, что сохраняются умеренные темпы роста денежного предложения. По оценке, средняя широкая денежная масса в марте 2017 года по отношению к марту 2016 года увеличится на 2,6% (без учета изменения рублевого эквивалента валютной составляющей денежной массы). При этом в структуре денежной массы постепенно увеличивается доля национальной валюты, отражая происходящие в экономике процессы дедолларизации.
По итогам 2016 года чистая прибыль двух самых успешных предприятий, находящихся под контролем белорусского государства, — «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода уменьшилась в 5,2 и 2,1 раза.
Республиканская Конфедерация предпринимательства направила президенту и в Совет министров окончательный вариант Национальной платформы бизнеса Беларуси -2017, с рядом предложений по улучшению условий ведения бизнеса.
Экономика Беларуси не готова к новому качественному росту и больше ориентируется на прошлое, чем на будущее. Такая ситуация может привести к тому, что через 10-15 лет наша страна останется не у дел на мировом рынке.
Евразийская экономическая комиссия проводит анализ налогообложения электронной торговли стран Евразийского экономического союза и изучает возможность разработки общего наднационального регулирования этой сферы.
Впервые за последние два года вырос валовой внутренний продукт. По данным Белстата, согласно первой оценке, в январе-марте 2017 года объем ВВП в текущих ценах составил 22,4 млрд рублей, или на 0,3% больше уровня первого квартала 2016 года.