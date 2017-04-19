Нацбанк: выплаты по газовому долгу не отразятся на золотовалютных резервах Беларуси

"Золотовалютные резервы не снизятся, сегодня Нацбанк работает над тем, чтобы использовать другие инструменты привлечения ресурсов – выпускаем облигации, Министерство финансов тоже работает на рынках, поэтому резервы не снизятся", – пояснил Тарас Надольный. Первый зампред отметил, что на доплату частично были использованы средства ЗВР, сообщает БЕЛТА.

"Но тот недостаток, который ушел из резервов, мы компенсируем. Кроме того, частично использовались средства из нашей текущей ликвидности, которая не относится к резервным активам", – рассказал он. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили 5, 16 млрд долларов. По итогам первого квартала текущего года прирост резервов составил 88,9 млн долларов (1,8%).