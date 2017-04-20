Weichai Power, называвшийся потенциальным партнером МАЗа, может создать СП с КаМАЗом

Как пишет российское издание, в этом случае это будет первое СП с китайцами в российском автопроме, до сих пор компании из КНР только собирали здесь свои модели. КамАЗ уже ставит двигатели Weichai на свои газовые грузовики, но объемы этого партнерства невелики — около 1 тыс. моторов в год.

КамАЗ планирует создать СП с китайской Weichai Power по строительству двигателей в Ярославле, следует из протокола российско-китайской межправкомиссии по инвестпроектам (есть у "Ъ"). Источник "Ъ" в КамАЗе подтвердил, что проект в стадии проработки. В компании не раскрыли параметров проекта, но уточнили, что речь идет о двигателях машиностроительного назначения объемом свыше 20 литров. Также в компании рассказали, что сейчас ставят двигатели Weichai Power на грузовики, работающие на газе (около 1 тыс. штук в год). С Минпромторгом по поводу проекта не консультировались, говорят в ведомстве. Источник "Ъ" в отрасли предполагает, что КамАЗ может разместить производство СП на мощностях Тутаевского моторного завода (у КамАЗа 49,95% уставного капитала).

Weichai Power — одна из крупнейших моторостроительных компаний КНР. С российским представительством "Вейчай-Рус Трейдинвест" (ВРТИ) связаться не удалось. По данным дистрибутора, продукция Weichai Power поставляется в РФ, есть дилеры в Москве, Астрахани, Белгороде, Нижнем Новгороде и Омске. По данным "СПАРК-Интерфакс", в 2015 году ВРТИ нарастила выручку более чем вдвое, до 55,9 млн росс. рублей, но вышла в чистый убыток в 4,3 млн росс. рублей против прибыли в 5,9 млн росс. рублей годом ранее.

Для КамАЗа, который не экспортирует грузовики в Китай, это не первая попытка сотрудничества с китайскими компаниями. Глава концерна Сергей Когогин не скрывал, что КамАЗ ищет варианты выхода на этот рынок, в сентябре 2015 года подписано рамочное соглашение с Hawtai Motor о создании СП для выпуска и продаж машин в РФ и Китае. Планировалось, что КамАЗ начнет сборку на мощностях Hawtai, а китайцы освоят часть мощностей КамАЗа. Как рассказали "Ъ" в КамАЗе, проект заморожен, поскольку партнер не выполнил часть обязательств по соглашению — не получил лицензию на производство грузовиков. Weichai Power также уже пыталась зайти на рынок ЕАЭС: в октябре 2016 года она подписала с Беларусью меморандум о создании СП по выпуску дизельных двигателей. Белорусский Минпромторг отмечал, что МАЗ уже использует эти двигатели, и признавал необходимость привлечения партнеров для завода. По словам источника "Ъ" на авторынке Беларуси, реализация проекта с Weichai не начата.

До недавних пор двигатели в РФ выпускали лишь отечественные АвтоВАЗ, ЯМЗ (входит в группу ГАЗ) и Тутаевский моторный завод. В 2015 году заводы открыли Ford Sollers (вложил 275 млн долларов) и Volkswagen Group (250 млн евро). В 2016 году объявил о планах строительства завода двигателей под экспорт на Дальнем Востоке Mazda Sollers (планирует вложить 2 млрд росс. рублей). С учетом того, что двигатель — наиболее высокотехнологичная составляющая машины, иностранцы не заинтересованы в локализации производства на внешних рынках, есть риск того, что технологии будут заимствованы, рассуждает Дмитрий Бабанский из SBS Consulting. Кроме того, по мнению эксперта, есть риск снижения экономической эффективности — как на существующих заводах от переноса части загрузки на новое производство, так и от экспорта из-за логистического плеча.