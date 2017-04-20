Проект документов по стимулированию деловой активности вынесен на обсуждение
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 апреля 2017
АА
Национальный правовой портал разместил для обсуждения комплект документов, направленный на стимулирование деловой активности и исключение излишних требований, предъявляемых к бизнесу.
Решение о вынесении данных документов на общественное обсуждение принято главой государства по итогам доклада специально созданной на основании распоряжения президента от 13 января 2017 года №6рп рабочей группы результатов проведенной работы.
В соответствии с названным распоряжением рабочей группе под руководством главы Администрации Президента Натальи Кочановой поручалось внести на рассмотрение главы государства предложения по кардинальному сокращению технических и иных норм, правил и обязательных для соблюдения требований к осуществлению предпринимательской и иной экономической деятельности; закреплению на уровне нормативного правового акта президента основных требований, являющихся минимально достаточными для предпринимательской и иной экономической деятельности; совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности, направленные на минимизацию вмешательства контролеров в нормальную работу предприятий.
В целях выполнения данных требований главы государства проведена системная и масштабная работа по оптимизации контрольной (надзорной) деятельности и исключению излишних требований, предъявляемых к осуществлению бизнеса.
Для изучения имеющейся проблематики был осуществлен широкий спектр действий – от анализа материалов судебной, прокурорской и адвокатской практики до личного общения с директорами и иными работниками предприятий.
Так, только в рамках проведения выездных мероприятий сотрудниками Администрации Президента, подчиненных ей центров и Министерства юстиции было посещено более 100 предприятий разного профиля деятельности во всех регионах республики. Проанализировано более 200 предложений граждан и субъектов хозяйствования, направленных в рабочую группу. Значительное число проблемных вопросов было выявлено в ходе рассмотрения обращений граждан и субъектов хозяйствования и анализа публикаций, размещенных в средствах массовой информации.
В целях обеспечения комплексного подхода к решению выявленных проблем изучался опыт зарубежных государств по регулированию экономической деятельности, в первую очередь соседних государств (Литвы, Польши и Эстонии).
Полученные таким образом материалы рассматривались как на заседаниях самой рабочей группы, так и специально созданных 12 тематических подгрупп по 8 основным направлениям деятельности.
В результате проведенной работы подготовлен пакет правовых актов, направленный на кардинальное изменение основных механизмов взаимодействия государства и бизнеса, стимулирование деловой активности и развитие предпринимательской инициативы.
Данные документы по решению главы государства размещены на Национальном правовом портале для проведения в месячный срок их общественного обсуждения. Граждане и субъекты хозяйствования могут ознакомиться с официальными текстами подготовленных проектов и при желании направить свои предложения по их доработке. Все поступающие предложения будут рассматриваться на заседаниях тематических подгрупп, функционирующих на базе правительства, Комитета государственного контроля, отраслевых министерств и комитетов.
По итогам общественного обсуждения проекты будут доработаны и в установленном порядке внесены на рассмотрение главы государства. Предложения можно направлять до 12 мая 2017 года.
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