Президент публично раскритиковал главу МАРТа: Ваша задача – контроль за ценами, МВФ вам не указ
Экономика
21 апреля 2017
АА
Александр Лукашенко в послании белорусскому народу и Национальному собранию раскритиковал министра антимонопольного регулирования и торговли Владимира Колтовича.
Глава государства сообщил: "Отходя от задачи он (Колтович – С.) заявил: вы знаете, мы больше не будем контролировать цены, мы будем больше ориентироваться на развитие конкуренции. Или может я плохо услышал или не понял что-то? Повторяю вам публично: ваша задача – контроль за ценообразованием, как когда-то вы начали делать на заре своих первых шагов в этой должности. Не вижу министра торговли. Вот-вот".
«И никаких реформаторы, и МВФ вам не указ. Контролируйте ценообразование. Мы от этого отошли и что мы получили? Цены на сахар выросли на 25%... А вы говорите о какой-то конкуренции: один сахароперерабатывающий завод будет конкурировать с другим, третьим четвертым… и мы получим какой-то эффект. Иллюзия! Поэтому ваша главная задача (и я пока на вас рассчитываю) – ценообразование», добавил Александр Лукашенко, пишет gazetaby.com.
Добавим, что в феврале 2016 года Лукашенко сказал Колтовичу: "Делайте так, чтобы и государственная торговля, и частная, и иностранцы и свои были в равных условиях".
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