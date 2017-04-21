Лукашенко: Россия поняла ценность Беларуси, когда попала под западные санкции

Президент Беларуси рассказал о том, что российский лидер пригласил республику к участию в программах по импортозамещению.

Россия поняла ценность экономики Беларуси после того, как попала под западные санкции, заявил в ходе своего послания Национальному собранию и белорусскому народу президент республики Александр Лукашенко, пишет Sputnik.

Глава государства в ходе послания уделил большое внимание вопросам развития национальной экономики. Президент подчеркнул: необходимо задействовать "все рычаги" для производства качественных и конкурентноспособных товаров.

"Можно участвовать и в программах по импортозамещению России, к участию в них пригласил нас президент РФ", — рассказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул: после введения странами Запада санкций в отношении РФ в стране поняли "ценность Беларуси в том плане, что наша экономика может быть востребована в том числе и по импортозамещению".

Лукашенко уверен: в случае создания полноценного рынка ЕАЭС, странам — участницам союза "не будут страшны никакие санкции", и все государства смогут справиться с проблемами в национальных экономиках.