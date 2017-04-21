Лукашенко сказал не надеяться на приватизацию, пока он президент
Экономика
21 апреля 2017
АА
Президент Беларуси Александр Лукашенко вновь заявляет, что в стране повальной приватизации не будет.
фото: sputnik.by
"Мужики, и те, кто рядом с вами, хотя женщины наши еще за головы держатся, - не надейтесь ни на какую приватизацию. Не надейтесь на то, что мы завтра отпустим бразды и все от президента до депутата купят какую-то долю народного имущества. Пока я президент этого не будет", - заявил Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и Национальному собранию, пишет «Интерфакс-Запад».
"Не могу я пойти на это", - подчеркнул белорусский лидер. "Поэтому не сидите, не ждите чего-то, а начинайте работать", - добавил он.
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Согласно данным Ассоциации лизингодателей, автомобили остаются наиболее ликвидным и наименее рисковым активом для лизинговых компаний. Этим объясняется тот факт, что доля легковых автомобилей в белорусском лизинге стала доминирующей в 2016 году.