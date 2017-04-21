В США начато антидемпинговое расследование против катанки из Беларуси
Экономика
21 апреля 2017
АА
Департамент торговли Министерства торговли США объявил во вторник о начале антидемпингового расследования в отношении поставщиков горячекатаной проволоки из 10 стран, в числе которых и Беларусь.
фото: alexmalyutin.ru
Напомним, 28 марта петицию с просьбой провести такую процедуру подали четыре крупные американские компании – Gerdau Ameristeel US Inc., Nucor Corporation, Keystone Consolidated Industries Inc. и Charter Steel.
В перечне «ответчиков», кроме нашей страны, – Италия, Южная Корея, Россия, ЮАР, Испания, Турция, Украина, ОАЭ и Великобритания.
«Существенный рост поставок дешевой, с несправедливо формируемыми ценами катанки из углеродистой и легированной стали из данных стран нанесли вред американским производителям и их работникам», – заявляют американские компании.
По их подсчетам, с 2014-го по 2016-й импорт из перечисленных государств вырос более чем на 56 %, а средние цены снизились на 32 %. Это привело к обвалу цен на продукцию, сокращению объемов продаж и прибыли местных предприятий.
По оценкам департамента торговли, в 2016-м общий импорт катанки в США из вышеназванных 10 стран составил 272,2 млн долларов, в том числе из Беларуси – 10,4 млн.
Как уже сообщалось Myfin.by, 3 апреля были признаны демпингом некоторые виды арматуры, импортируемые из Беларуси и еще девяти стран в Канаду. Будут ли введены пошлины здесь, станет известно 3 мая.
При сохранении нынешнего направления либерализации белорусской экономики страну не ждет ничего хорошего, кроме сокращения количества административных процедур. Более того, условия ведения бизнеса будут лишь ухудшаться.
На 1 апреля 2017 года 19098 субъектов хозяйствования применяют упрощенное налогообложение – это более 40% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 6510 организаций и 12588 индивидуальных предпринимателей.
Согласно данным Ассоциации лизингодателей, автомобили остаются наиболее ликвидным и наименее рисковым активом для лизинговых компаний. Этим объясняется тот факт, что доля легковых автомобилей в белорусском лизинге стала доминирующей в 2016 году.
В течение марта - апреля крупнейшие переработчики сырого молока, закупающие его у сельхозпредприятий, были включены в региональные реестры предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках.
По итогам 2016 года чистая прибыль двух самых успешных предприятий, находящихся под контролем белорусского государства, — «Беларуськалия» и Мозырского нефтеперерабатывающего завода уменьшилась в 5,2 и 2,1 раза.
Республиканская Конфедерация предпринимательства направила президенту и в Совет министров окончательный вариант Национальной платформы бизнеса Беларуси -2017, с рядом предложений по улучшению условий ведения бизнеса.
Экономика Беларуси не готова к новому качественному росту и больше ориентируется на прошлое, чем на будущее. Такая ситуация может привести к тому, что через 10-15 лет наша страна останется не у дел на мировом рынке.
Согласно данным Ассоциации лизингодателей, автомобили остаются наиболее ликвидным и наименее рисковым активом для лизинговых компаний. Этим объясняется тот факт, что доля легковых автомобилей в белорусском лизинге стала доминирующей в 2016 году.
На 1 апреля 2017 года 19098 субъектов хозяйствования применяют упрощенное налогообложение – это более 40% от всех плательщиков области, состоящих на учете, в их числе 6510 организаций и 12588 индивидуальных предпринимателей.