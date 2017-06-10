Нацбанк оценил реальные объемы проблемной задолженности

Кредитные риски банков и риски сектора государственных финансов взаимодополняют и усиливают друг друга, поскольку около 18% кредитного портфеля банков находится под гарантиями правительства и местных органов власти, а значительная часть кредитополучателей — госпредприятия. Реальные объемы проблемной задолженности Нацбанк анализирует в ежегодном аналитическом обозрении «Финансовая стабильность в Республике Беларусь в 2016 году», пишет TUT.BY.

Регулятор констатирует, что наиболее существенным риском по размеру потенциальных убытков для банков оставался кредитный риск. Доля проблемных активов на 1 января 2017 г. составила 12,8%, увеличившись за год на 6 процентных пунктов.

Потенциал фискального риска по обязательствам перед белорусскими банками Нацбанк оценивает в 8-10% ВВП. «Рост доли проблемных активов в значительной степени стал результатом ухудшения финансовых показателей деятельности предприятий реального сектора экономики, в первую очередь государственных, на фоне низкой экономической активности. Другим фактором роста потенциала кредитного риска является значительная доля в кредитной задолженности предприятий обязательств перед банками в иностранной валюте при отсутствии соответствующих поступлений в иностранной валюте», — констатирует регулятор.

Финансовое состояние предприятий в прошлом году по сравнению с 2015 годом существенно не изменилось. Нацбанк обращает внимание на ухудшение расчетной дисциплины при сохранении высокой закредитованности. Из положительных изменений — снижение доли нерентабельных и низкорентабельных организаций, уменьшение чистого убытка убыточных предприятий и доли убыточных предприятий.

«В течение 2016 года был принят ряд решений, направленных на повышение финансовой устойчивости крупнейших кредитополучателей. Однако несмотря на это, проблемные аспекты в деятельности некоторых предприятий приобретают устойчивый характер, что является проявлением одной из основных проблем белорусской экономики — низкой инвестиционной отдачи финансовых ресурсов и неэффективности их распределения среди отраслей реального сектора», — говорится в отчете.

Риск для финансовой стабильности страны несет сформировавшийся по секторам экономики значительный объем валового внешнего долга, в том числе из-за высокой стоимости его обслуживания. Размер общих выплат по этому долгу в 2016 году составил 6,3 млрд долларов, что эквивалентно 13,2% ВВП, или 21,2% экспорта товаров и услуг.

Уровень системного банковского риска за 2016 год снизился, но достигнутое равновесие является неустойчивым — потенциал финансовых рисков остается на высоком уровне, констатирует Нацбанк.

На фоне снижения объема кредитования структура активов банков в 2016 году ухудшилась. Удельный вес наименее рисковых активов, отнесенных к I классификационной группе, уменьшился на 7,3 процентного пункта — до 71,5%.

К началу 2017 года объем проблемных активов банковского сектора достиг 5,1 млрд рублей, увеличившись за 2016 год почти в 2 раза (на 85,7%), или на 2,4 млрд рублей. Наибольший рост произошел по активам, отнесенным к V классификационной группе — в 3,3 раза, активы IV группы риска увеличились в 1,6 раза, а активы по III группе риска увеличились в 1,8 раза.

Доля проблемных активов в общей сумме активов банковского сектора, подверженных кредитному риску, увеличилась с 6,8% процента на 1 января 2016 г. до 12,8% на начало 2017 г. Причем Нацбанк обращает внимание на то, что кредитная задолженность ряда крупнейших госпредприятий классифицирована по I и II группам риска только из-за госгарантий. «Показатели их финансовой устойчивости свидетельствуют в пользу отнесения задолженности к III, IV либо V группе риска. В случае отсутствия государственных гарантий доля проблемных активов банковского сектора в активах, подверженных кредитному риску, могла бы быть выше», — признают в Нацбанке.

Объем пролонгированной задолженности за 2016 год увеличился на 88,1%, списанной за баланс безнадежной задолженности — на 60%, при этом объем кредитного портфеля банковского сектора сократился на 4,9%.

Наиболее рисковым регулятор называет кредитование субъектов сельского, лесного и рыбного хозяйства, строительной отрасли, а также операций с недвижимостью: на 1 января 2017 г. доля проблемных активов в активах банков, подверженных кредитному риску, составила соответственно 34,7; 24,7 и 25,2% (в промышленности доля проблемных активов сложилась в размере 17,1%).

Часть активов, подверженных кредитному риску, предоставлена банками в рамках госпрограмм и мероприятий. Удельный вес задолженности юридических лиц, обеспеченной гарантиями правительства и местных властей, на 1 января 2017 г. составил 14,6%. Доля проблемных активов этой категории за 2016 год увеличилась почти в 2 раза (12,1% по итогам года).

