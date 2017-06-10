Россельхознадзор объявил об усилении контроля за белорусским молоком и мясом
09 июня 2017
Поводом, как указывает ведомство, стало обнаружение антибиотиков и опасных бактерий в продукции белорусских фабрик.
фото: Noyabrsk-inform.ru
Россельхознадзор объявил об обнаружении несоответствии продукции животного происхождения, поступившей на территорию России с белорусских предприятий, нормам и требованиям РФ и ЕАЭС.
В связи с эти ведомство сообщает о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении следующих белорусских компаний.
- Агрокомбинат «Дзержинский» (выявление бактерий рода сальмонелла в мясе птицы 02.06.2017, выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе птицы 05.06.2017).
- Агрокомбинат «Скидельский», филиал «Мостовский кумпячок» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе свинины).
- Гомельский мясокомбинат (выявление незаявленного ДНК (курица домашняя) в готовых мясных изделиях).
- Лунинецкий молочный завод (выявление в сухом обезжиренном молоке наличия остатков офлоксацина и тилозина).
- «Молочный мир» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков линкомицина).
- «Партнер и К» (выявление бактерий рода Listeria monocytogenes в мясе говядины).
- «Праймилк» (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков норфлоксацина, линкомицина, ципрофлоксацина).
- Слуцкий сыродельный комбинат, Клецкий филиал (выявление в сухом молоке наличия остатков норфлоксацина, ципрофлоксацина).
- Слуцкий сыродельный комбина», Любанский филиал (выявление в сухой молочной сыворотке наличия остатков тилозина).
-
Перспективный проект обсуждался на состоявшейся 7-8 июня встрече министра инфраструктуры Виктора Довгеня с представителями белорусского Минтранса и коммуникаций.
-
В январе-апреле 2017 года белорусский экспорт товаров и услуг вырос на 19,5% к аналогичному периоду 2016 года, до 10,413 млрд долларов.
-
Истинная ситуация с проблемными долгами «сглаживается» благодаря государственным гарантиям.
-
Сервис позволяет в режиме онлайн определить номер текущего (расчетного) банковского счета контрагента (юридического лица, индивидуального предпринимателя, нотариуса и адвоката, осуществляющего адвокатскую деятельность индивидуально) в формате IBAN.
-
Крупнейший агрохолдинг страны «Агрокомбинат «Мачулищи», входящий в состав Управделами президента, завершил передачу большей части своих активов государству – Брестской и Витебской областям.
-
Несмотря на то что бюджет Беларуси 2017 года был сверстан на уровне с учетом пошлины в 55 евро за тонну, ее все же решено было снизить до 20 евро в интересах калийщиков в связи с ослаблением рынка.
-
Лидер по производству молока в стране, которым на протяжении многих лет является Пружанский район, все больше отрывается по объемам от других районов Беларуси.
-
Финансовый сектор страны сохраняет устойчивость по отношению к наиболее значимым рискам, ключевые показатели финансовой стабильности находятся в приемлемых диапазонах.
-
Более 1 миллиона квадратных метров площадей сегодня в стране не задействовано, их нужно передавать в пользование, пока помещения не развалились.
-
Институт посредничества позволит будущему бизнесмену обратиться к нотариусу, который переведет бумажные документы в электронный вид, подпишет своей цифровой подписью и направит в ЕГР юрлиц и ИП.
-
Объем внешнего товарооборота Гомеля по итогам 2016 года составил 2,5 млрд долларов, доля Китая составила всего лишь 2,2%.
-
Долгосрочная кредитная линия будет предоставлена для реализации совместных инициатив по поддержке проектов предприятий микро, малого и среднего бизнеса.
-
Глава Минсельхозпрода предложил египетскому коллеге более детально обсудить возможные проекты по поставкам говядины, мяса птицы, возведению теплиц, ирригации земель, бурению водных скважин и др.
-
Планируется задействовать мощности, которые будет вырабатывать атомная электростанция, строящаяся в Беларуси.
-
Апрель и май 2017 года ознаменовались небывалой для Беларуси активностью по сделкам с крупными объектами коммерческой недвижимости. Означает ли эта активность, что в стране начал наконец формироваться инвестиционный рынок коммерческой недвижимости?
-
Качественный отдых сравним с кулинарным шедевром. Тому и другому для начала необходимы общие условия — температура, вода и «утварь». В случае отдыха — это солнце, море, комфорт.
-
Специалисты объясняют это тем, что текущей весной посадка картофеля в хозяйствах Беларуси была произведена на две-три недели позже, чем в предыдущие годы.
-
С целью ограничения использования валюты на территории Беларуси Нацбанк принял решение больше не выдавать страховым организациям разрешения на прием от клиентов валюты.
-
С целью дальнейшей дедолларизации экономики Национальный банк Беларуси принял решение увеличить с 11 до 15 процентов норматив отчислений в фонд обязательных валютных резервов.
-
Реконструкцию автодороги М10 на принципах государственно-частного партнерства планируется начать во второй половине 2018 года.
-
Новый 911 Turbo S Exclusive Series от Porsche является самым мощным и уникальным представителем семейства Porsche 911.
-
В Минске снос малоэтажной застройки в районе Люксембург-Либкнехта вынесен на общественное обсуждение
На ее месте планируется построить жилые кварталы нормативно обеспеченные социальной инфраструктурой и парковочными местами.
-
Санстанция разослала в организации и предприятия письма с требованием под угрозой огромного штрафа провести вакцинацию своих сотрудников и заплатить за это. Отчитаться необходимо уже до 1 июля.
-
Комплекс профилактических прививок способен защитить человека от многих опасных инфекций при выезде за рубеж.
-
Под следствие попал также начальник отдела маркетинга.
-
Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
-
-
-
-
Компания Gartner сделала прогноз десяти главных технологических инноваций для бизнеса
Gartner определила технологические инновации следующей пятилетки
Три федеральных кита экономики Германии. Земля Северный Рейн-Вестфалия
-