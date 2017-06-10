Управделами президента в два раза сократило свои сельхозактивы

Крупнейший агрохолдинг страны «Агрокомбинат «Мачулищи», входящий в состав Управделами президента, завершил передачу большей части своих активов государству – Брестской и Витебской областям.

ОАО «Парохонское», как и два других крупнейших молочных хозяйства страны, перешло из состава АК «Мачулищи» в собственность Брестской области, пишет "Завтра твоей страны".

Крупнейший агрохолдинг страны «Агрокомбинат «Мачулищи», входящий в состав Управделами президента, завершил передачу большей части своих активов государству – Брестской и Витебской областям.

В результате управделами Виктор Шейман лишился трех крупнейших производителей молока в Беларуси и хозяйств, которые входят в число национальных лидеров по выращиванию птицы, крупного рогатого скота и овощной продукции.

Информацию о том, что АК «Мачулищи» по поручению президента уже передал часть своих активов в собственность области, подтвердили в Брестском облисполкоме. На официальном сайте президентского агрохолдинга, который до мая этого года объединял 23 сельхозпредприятия, теперь в его структуре значатся только десять.

Решение о безвозмездной передаче АК «Мачулищи» в собственность Республики Беларусь акций 12 сельскохозяйственных обществ было принято в апреле текущего года. 11 из них расположены на территории Брестской области и одно – на Витебщине.

В результате перераспределения активов некогда крупнейший сельскохозяйственный холдинг страны лишился перерабатывающего производства — Пружанского молочного комбината — и большей части своей сырьевой молочной базы.

Из состава АК «Мачулищи» в собственность Брестской области перешли три крупнейших молочных хозяйства страны. По итогам 2016 года ОАО «Ружаны-Агро» произвели 40,6 тыс. тонн молока, ОАО «Журавлиное» – 35,7 тыс. тонн, ОАО «Парохонское» – 31,1 тыс. тонн. Области также досталось хозяйство «Почапово» (11 тыс. тонн молока), специализирующееся на говядине «Отечество», входящее в первую десятку по производству бройлеров ОАО «Комаровка», а также «Пинсксовхозстрой», «СПМК-28», «Ремстрой» и «Рыбхоз «Полесье».

На Витебщине АК «Мачулищи» и УДП перестали быть хозяевами крупнейшего тепличного комбината региона — «Рудаково».

Теперь из крупных сельхозпредприятий в составе холдинга остались «Александрийское», «Василишки» и «Тихиничи». В 2016 году они произвели соответственно 31 тыс., 36 тыс. и 25 тыс. тонн молока. «Александрийское» к тому же еще и один из крупнейших в стране производителей свинины.

С чем связана необходимость такой реорганизации холдинга, не комментируется: источники ссылаются на соответствующее поручение президента.

Создание холдинга «Мачулищи» началось в 2004 году под эгидой Национального банка и его тогдашнего руководителя Петра Прокоповича. Планировалось продать этот актив стратегическому инвестору за миллиард долларов.

В 2013 году «Мачулищи» перешли под контроль Управделами президента, которое в том же году возглавил Виктор Шейман. При нем состав холдинга удвоился. В его структуру были переданы сельскохозяйственные активы «Беларусбанка», Пружанский молочный комбинат и другие предприятия.