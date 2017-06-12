Аграрии провели первый укос трав на 50 процентах площадей

В этом году косовица из-за погодных условий в регионах страны началась позже, чем обычно.

Согласно оперативным данным Минсельхозпрода, на утро понедельника травы первым укосом скошены на 652 тыс. га (49,1% запланированной площади), убраны - на 503 тыс. га (77% к скошенному), пишет Интерфакс-Запад.

На ту же дату прошлого года первый укос трав был выполнен на 81% площадей.

Самые высокие темпы работ на сегодня в Гродненской и Брестской областях, где травы уже скошены на 88% и 86% площадей соответственно.

По состоянию на 12 июня заготовлено 753 тыс. тонн кормовых единиц травяных кормов (8,8% к плану), 2,4 ц к.ед. на одну условную голову скота.

Согласно данным министерства, сена заготовлено 63 тыс. тонн (5,8% к плану), сенажа – 2,5 млн тонн (19,7%), силоса – 157 тыс. тонн (1%).

Исходя из рабочего плана по заготовке травяных кормов в 2017 году, размещенном на официальном сайте Минсельхозпрода, в целом по республике их предстоит заготовить 8,5 млн тонн кормовых единиц.

В частности, должно быть получено 1,076 млн тонн сена, 12,5 млн тонн сенажа и 16,1 млн тонн силоса.

