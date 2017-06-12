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Минимальную зарплату, стипендии и пособия по безработице за май индексировать не будут

Экономика

12 июня 2017

АА

Это связано с тем, что индекс потребительских цен за май не превысил пятипроцентного порога к месяцу пересмотра — к январю нынешнего года. Поэтому минимальную зарплату и денежные доходы населения не будут индексировать, сообщили в Минтруда.

Минимальную зарплату, стипендии и пособия по безработице за май индексировать не будут

фото: tut.by

За май не будут индексировать зарплаты госслужащих и приравненных к ним лиц, пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений также не будут индексировать.

Не подлежит индексации и минимальная зарплата, установленная с 1 января в размере 265 рублей.
 

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