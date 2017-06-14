Белорусские поставщики потеснили россиян на украинском рынке сжиженного газа
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
13 июня 2017
АА
Совокупная доля трех белорусских продавцов сжиженного газа в Украине в мае этого года впервые в истории превысила импорт из России.
Transconsult.by
Согласно данным Консалтинговой группы А-95, на которые ссылается Oilnews.com.ua, в мае 2017 года из Беларуси поступило 50,1 тыс. тонн газа. Это почти вдвое больше, чем в апреле 2017 года и на 74% больше, чем в мае 2016 года. Наоборот, объемы ввоза газа из России резко уменьшились. В мае 2017 года в Украину было импортировано 32,8 тыс. тонн сжиженного газа из России, что на 51% меньше, чем годом ранее, и на 46% меньше, чем в апреле. Как отмечается, снижение российских поставок эксперты связывают с новым порядком экспорта СУГ из России. С 1 мая 2017 года экспорт в Украину должен проходить обязательное согласование с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК).
Ежемесячный объем украинского рынка СУГ оценивается в около 135 тыс. тонн, из которых примерно 100 тыс. тонн импортируются.
Однако россияне в мае удержали первую позицию по объему поставок в разрезе компаний. Наибольший объем (29% от всего объема импорта) пришелся на «Роснефть» и ее местного партнера. Далее следовали Белорусский ГПЗ, входящий в структуру «Белоруснефти» (28%), витебская компания «Трансэкспедиция», принадлежащая Артуру Зубарику (18%), Мозырский НПЗ (11%), «Газпром» и «Жайкмунай» (по 4%), «Лукойл» (1%) и другие.
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