Лукашенко принял акционера «Уралкалия» Мазепина и владельца «Славкалия» Гуцериева

С бизнесменами были обсуждены возможности возобновления калийного альянса «Беларуськалия» и «Уралкалия», и в перспективе – и «Славкалия».

Как говорится в официальном сообщении, возможности возобновления сотрудничества хозяйствующих субъектов Беларуси и России в калийной сфере обсуждены 13 июня во время рабочей встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

На мероприятии присутствовали как представители российского бизнеса, так и руководители отрасли со стороны Беларуси. На встрече предметно обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества, актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия.

Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе.