Лукашенко принял акционера «Уралкалия» Мазепина и владельца «Славкалия» Гуцериева
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
13 июня 2017
АА
С бизнесменами были обсуждены возможности возобновления калийного альянса «Беларуськалия» и «Уралкалия», и в перспективе – и «Славкалия».
president.gov.by
Как говорится в официальном сообщении, возможности возобновления сотрудничества хозяйствующих субъектов Беларуси и России в калийной сфере обсуждены 13 июня во время рабочей встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.
На мероприятии присутствовали как представители российского бизнеса, так и руководители отрасли со стороны Беларуси. На встрече предметно обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества, актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия.
Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе.
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