МАЗ планирует получить 350 млн долларов от банка из Китая
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
13 июня 2017
АА
Минский завод подал заявку на предмет выдачи кредита на сумму 350 млн долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время общения с прессой на открытии завода «Элезер» в Дзержинске.
Greengazeta.ru
«Вообще главные источники инвестиций у предприятия – это прибыль. Пока МАЗ этим похвалиться не может», - считает Семашко. По его мнению, главная проблема предприятия в медленном развитии и долгом отсутствии модернизации. «МАЗу нужна новая кабина, новые мосты, новые оси, - это все заложено в программу развития предприятия, которая рассматривалась на научно-технических советах Минпрома и у меня. Программа откорректирована и адаптирована к внешним условиям», - уверен вице-премьер.
Помимо китайского кредитора, по словам Семашко, есть и другие источники кредитования, которые прорабатываются. «Сегодня предложений по инвестициям больше, чем нужно. Иногда европейские банки и целые финансовые компании предлагают гораздо более выгодные условия, чем китайские кредитные линии», - рассказал вице-премьер.
Также Семашко сообщил об источниках инвестиций МТЗ. Завод по своей программе развития капитализирует собственную прибыль и амортизационные отчисления. «Но, как и любое другое продвинутое предприятие, под крупные инвестиционные проекты заимствует. Поэтому открыты китайские кредитные линии на длительный срок, с большой отсрочкой платежа и под нормальные проценты», - резюмировал заместитель премьер-министра.
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