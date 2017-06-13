Совмин распорядился снизить потребление газа в ЖКХ

Совет Министров поручил облисполкомам и Минскому горисполкому снизить потребление природного газа и увеличить использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 12 июня 2017 г. № 438, сообщили в пресс-службе.



Согласно постановлению, местным органам власти и управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Госкомитета по стандартизации установить, начиная с июня 2017 г., для подчиненных организаций ЖКХ (имеющих на балансе котельное оборудование, работающее на природном газе и местных видах топлива) помесячные задания по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива.



Госкомитету по стандартизации по согласованию с Министерством энергетики поручено определить порядок расчета объемов природного газа, потребленного сверх объемов, установленных помесячными заданиями.



Персональная ответственность за выполнение данных заданий будет возложена на руководителей организаций ЖКХ с комбинированными котельными.



