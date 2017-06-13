В Беларуси планируются изменения в сфере госзакупок

Это предусмотрено проектом обновленного закона "О государственных закупках", который готовится ко второму чтению, сообщил начальник главного управления государственных закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Павел Жуковский во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Будут предусмотрены два новых вида процедур конкурса - двухэтапный конкурс и конкурс с ограниченным участием", - уточнил Павел Жуковский. При двухэтапном конкурсе сначала проводится предквалификационный отбор, во время которого участники подают предложения по объекту закупки без указания предложений о цене контракта. По его итогам заказчик формирует уточненные условия закупки. На втором этапе участники подают окончательные заявки с указанием цены контракта. Победителем признается поставщик, который прошел два этапа и предложил лучшие условия исполнения контракта.

Двухэтапный конкурс проводится для заключения контракта, например, на проведение исследований, проектных работ, в том числе в сфере строительства, на поставку инновационной и высокотехнологичной продукции.

В конкурсе с ограниченным участием первоначально проводится квалификация поставщиков, и только прошедшие квалификацию участники подают ценовые предложения. "Внедрение этих процедур позволит решить проблему с закупками в сфере строительства, так как в связи с определенной спецификой в этой отрасли необходимы несколько иные процедуры закупок, чем существуют сейчас", - пояснил специалист