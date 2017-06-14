Беларусь будет использовать консервативный сценарий развития экономики в 2018 году
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 июня 2017
АА
В 2018 году правительство Беларуси будет использовать в качестве руководства консервативный сценарий развития экономики, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.
Как сообщила пресс-служба Совмина, в Минске под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло заседание Президиума Совета министров. На нем были рассмотрены концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год и на период до 2020 года, основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и среднесрочная финансовая программа на 2018-2020 годы.
Как отметил премьер-министр, разработаны два сценария развития экономики в 2018 году – консервативный и целевой.
«Как и в прошлом году, консервативный сценарий предлагается использовать для формирования бюджета. Целевой сценарий развития экономики соответствует тем задачам, которые закреплены в Программе - 2020. Он предусматривает проведение преобразований, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием. Что касается бюджета, то главные требования – его сбалансированность, выполнение обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов», – подчеркнул Андрей Кобяков.
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