Беларусь будет использовать консервативный сценарий развития экономики в 2018 году

В 2018 году правительство Беларуси будет использовать в качестве руководства консервативный сценарий развития экономики, заявил премьер-министр Андрей Кобяков.

Как сообщила пресс-служба Совмина, в Минске под председательством премьер-министра Андрея Кобякова прошло заседание Президиума Совета министров. На нем были рассмотрены концептуальные основы прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год и на период до 2020 года, основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2018 год и среднесрочная финансовая программа на 2018-2020 годы.

Как отметил премьер-министр, разработаны два сценария развития экономики в 2018 году – консервативный и целевой.

«Как и в прошлом году, консервативный сценарий предлагается использовать для формирования бюджета. Целевой сценарий развития экономики соответствует тем задачам, которые закреплены в Программе - 2020. Он предусматривает проведение преобразований, одобренных пятым Всебелорусским народным собранием. Что касается бюджета, то главные требования – его сбалансированность, выполнение обязательств по госдолгу и обеспечение всех социальных расходов», – подчеркнул Андрей Кобяков.

Во время рассмотрения вопроса заслушаны доклады Министерства экономики и Министерства финансов. Руководитель правительства напомнил, что в августе работа над всем пакетом прогнозных документов должна быть завершена.