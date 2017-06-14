МАРТ начал расследование в отношении торговых сетей

Об этом сообщил БЕЛТА министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович.

"Мы начинаем расследование сформировавшихся торговых практик по обеспечению равных условий присутствия поставщиков в торговых сетях. Мы хотим войти в эту область, пока она достаточно не исследована. Торговой инспекции поставлена задача начать мониторинг", - отметил Владимир Колтович.

По его словам, с начала года в министерство поступили жалобы от ОАО "Красный пищевик", ГП "Сладкая страна", ИЧУПП "Смак", ОАО "Лидахлебопродукт", касающиеся возрастающего давления торговых сетей в части проблемного доступа на полочное пространство, навязывания невыгодной логистической схемы поставки продукции в торговую сеть.

"Мы не можем оставить такие обращения без внимания, поэтому начнем активно двигаться в направлении выявления степени давления и использования рыночной силы торговых сетей на поставщиков. Главным инструментом здесь является анализ их договорной практики. Именно посредством заключения договоров между сетями и поставщиками чаще всего предусматриваются дискриминационные условия, различные выплаты, дисконты, сборы", - пояснил министр. Владимир Колтович констатировал, что в итоге необходимо добиться, чтобы торговые сети открыто и прозрачно размещали информацию об условиях попадания товаров на полки.

"Таким образом, мы, не вторгаясь в личный коммерческий интерес торговых сетей, создаем публичность. И, надо сказать, эта публичность предусмотрена законом "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" еще с 2014 года. Мы будем настаивать, чтобы обязательность обеспечения доступа была осуществлена через официальное опубликование информации на сайте", - подчеркнул он. Министр отметил, что в ближайшее время планируется провести совещание с приглашением госорганов, представителей поставщиков и торговых сетей, чтобы довести до них позицию МАРТ.