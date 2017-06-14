Нацбанк будет подсчитывать золотовалютные резервы по единому показателю

Состояние золотовалютных резервов Беларуси с 1 июля 2017 года будет характеризоваться единым показателем – величиной международных резервных активов (МРА), рассчитанной в соответствии со Специальным стандартом распространения данных (ССРД) МВФ.

Как сообщила пресс-служба Нацбанка, решение об использовании единого расчетного показателя МРА принято регулятором в рамках комплексной работы по совершенствованию подходов к управлению золотовалютными резервами, проводимой с применением опыта, полученного в ходе участия в Программе по консультированию и управлению резервами Всемирного банка, рекомендаций МВФ и практики управления официальными резервными активами центральными банками других государств. Также учитывался опыт сотрудничества Национального банка с международными финансовыми организациями, рейтинговыми агентствами и банками-контрагентами, которые при определении объема золотовалютных резервов Республики Беларусь, как правило, ориентируются на информацию о показателе резервов в определении ССРД МВФ.

В Беларуси расчет величины МРА с использованием двух методологий (ССРД МВФ и национальной) велся с 2004 года.

Основным различием между методологиями является включение в состав МРА в национальном определении ряда активов, не предусмотренных ССРД МВФ. К их числу относились активы в драгоценных металлах, отличных от монетарного золота, драгоценные камни, а также активы в валютах, которые не рассматриваются МВФ в качестве резервных.

Вместе с тем принятое Исполнительным советом МВФ решение о включении с 1 октября 2016 года китайского юаня в корзину валют, используемую для расчета стоимости специальных прав заимствования (СДР), позволило учитывать данную валюту также при расчете показателя золотовалютных резервов Беларуси в определении ССРД МВФ и привело к количественному сближению данных, рассчитанных по национальной и международной методике.

Кроме того, показатели сближались за счет последовательного сокращения в составе резервов в национальном определении доли драгоценных металлов, отличных от монетарного золота.

В то же время на балансе Национального банка остаются активы, не учитываемые при расчете МРА в определении ССРД МВФ (средства в иных валютах, в том числе активы, номинированные в российских рублях, драгоценные камни и драгоценные металлы, отличные от монетарного золота). Данные активы продолжают использоваться для исполнения соответствующих обязательств Национального банка и правительства и могут выступать в качестве дополнительного источника пополнения золотовалютных резервов.