С 14 июня ставка рефинансирования снижена до 13 процентов годовых

Как сообщал ранее "Ежедневник", решение об очередном снижении процентных ставок было принято 31 мая текущего года. Согласно ему, с 1 4 июня с 14 до 13 процентов годовых снижается ставка рефинансирования. Кроме того, Нацбанк также принял решение о снижении с 17 до 15 процентов годовых ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков и с 9 до 8 процентов годовых - ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности.

Как отметил Нацбанк, решения в области процентной политики были приняты с учетом положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере.

Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса. Регулятор не исключил, что при дальнейшем укреплении белорусской экономики процентные ставки в 2017 году будут еще снижены.