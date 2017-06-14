С 14 июня ставка рефинансирования снижена до 13 процентов годовых
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 июня 2017
АА
Национальный банк Беларуси снизил ставку рефинансирования на один процентный пункт с 14 июня 2017 года.
Как сообщал ранее "Ежедневник", решение об очередном снижении процентных ставок было принято 31 мая текущего года. Согласно ему, с 1 4 июня с 14 до 13 процентов годовых снижается ставка рефинансирования. Кроме того, Нацбанк также принял решение о снижении с 17 до 15 процентов годовых ставок по постоянно доступным и двусторонним операциям поддержки ликвидности банков и с 9 до 8 процентов годовых - ставок по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности.
Как отметил Нацбанк, решения в области процентной политики были приняты с учетом положительных тенденций в экономике, повышения ее внешней устойчивости, укрепления стабильности в денежно-кредитной сфере.
Возможности дальнейшего снижения Национальным банком процентных ставок будут определяться закреплением положительных трендов в экономике и монетарной сфере, а также состоянием платежного баланса. Регулятор не исключил, что при дальнейшем укреплении белорусской экономики процентные ставки в 2017 году будут еще снижены.
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