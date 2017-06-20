БМЗ простимулирует закупку металлолома у населения

Александр Лукашенко 16 июня подписал указ № 212 «Об открытии специальных счетов». Документ «направлен на стимулирование заготовки металлолома у населения, его более полного вовлечения в хозяйственный оборот страны».

Указом предусматривается открытие специальных счетов заготовительными организациями ГО «Белвторчермет» в обслуживающих банках, которые будут пополняться за счет финансовых ресурсов основного потребителя металлолома — ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» для дальнейших расчетов с ломосдатчиками, говорится в сообщении пресс-службы президента.

По последним данным, доля отечественного металлолома в общем объеме производства БМЗ составляла 50%, пишет TUT.BY.

Увеличение доли отечественного сырья позволит БМЗ уменьшить валютные затраты на его закупку за рубежом и снизить себестоимость выплавляемого металла. Лом, который собирается на территории республики и вовлекается в производство, является для завода более выгодным за счет логистики поставки по сравнению с металлоломом, поступающим, например, из России.

