Большинство белорусских бизнесменов нацелены на сохранение текущего уровня бизнеса

«Не до жиру, быть бы живу» - так, судя по всему, характеризуется нынешнее самочувствие белорусского бизнеса.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного опроса по проблеме развития малого и среднего бизнеса в Беларуси за 2017 год.

Он был проведен Лабораторией аксиометрических исследований «Новак» для Исследовательского центра ИПМ в апреле-мае 2017 года. Всего было опрошено 404 малых и средних предприятий частной формы собственности. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.

Согласно данным опроса, 62% представителей малых и средних предприятий сконцентрированы в данный момент на сохранении достигнутого уровня бизнеса. 15,5% заняты сокращением бизнеса, однако 22,5% нацелены на расширении своего дела.

Эти данные коррелируются с другими ответами, согласно которым, 50,1% респондентов считает, что нынешнее экономическое их предприятия – ни плохое, ни хорошее. Скорее хорошим называют его 28,3% представителей бизнеса, а очень хорошим – 1,7%. Вместе с тем 17,6% опрошенных считают положение их предприятия «скорее плохим», а 2,3% бизнесменов – «очень плохим».

Таким образом, на втором месте после «середнячков» находятся позитивисты, точнее те, кто чувствует себя хорошо.

В то же время 9,6% руководителей белорусских частных предприятий считают, что за год условия ведения предпринимательской деятельности значительно ухудшились, еще 33,2% говорят, что «несколько ухудшились». То есть в целом об ухудшении ситуации заявило 42,8% респондентов.

При этом 44,5% сообщили, что условия предпринимательской деятельности в Беларуси остались без изменений. 12,1% усмотрел некоторое улучшение этих условий, а еще 0,5% заявили, что они «значительно улучшились».

Выходит, ухудшение предпринимательской деятельности в Беларуси не особенно повлияло на самих предпринимателей. А может за годы тренировок у бизнеса к этим ухудшениям выработался иммунитет?