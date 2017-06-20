Медведев призвал усилить борьбу с "серыми поставками" на рынок России и Беларуси
Экономика
16 июня 2017
АА
Кроме того, российский премьер проинформировал, что Россия и Беларусь дополнительно проработают вопросы контроля за лицами из третьих стран, въезжающими в Союзное государство.
фото: tass.ru
На заседании союзного Совмина Дмитрий Медведев особо остановился на теме поставок сельхозпродукции на рынки Беларуси и России, а также миграции, сообщает ТАСС.
Премьер-министр подчеркнул, что с «серыми поставками» на союзный продовольственный рынок нужно бороться активнее. Он призвал к более тесному сотрудничеству в агросфере, в том числе с учетом того, что в последние годы в ряде третьих стран увеличилось число вспышек болезней животных. Чтобы минимизировать эти риски, по мнению Медведева, странам-союзницам необходимо увеличивать производство собственной племенной продукции, птицеводства, животноводства, применять новейшие биотехнологии.
Медведев проинформировал о росте товарооборота между Россией и Беларусью по итогам первых трех месяцев 2017 года на 25%. Он также отметил улучшение структуры экспорта и импорта и позитивное влияние укрепления российского и белорусского рублей на экономические отношения стран.
Что касается контроля за въезжающими в Союзное государство иностранцами, то его необходимо проработать дополнительно, сказал Медведев. Он заявил также, что уже договорился с белорусским премьером Андреем Кобяковым провести такую работу.
Кроме того, по мнению Медведева, странам нужно усилить координацию при реализации миграционной политики. Несмотря на то что миграционное законодательство России и Беларуси сблизилось, необходимо «выходить на более высокие формы взаимодействия".
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