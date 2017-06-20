Налоговые льготы могли бы способствовать развитию меценатства в Беларуси
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
16 июня 2017
АА
Об этом говорится в новом исследовании «Либерального клуба» «Как стимулировать развитие меценатства и корпоративной социальной ответственности в Беларуси?».
Оно было представлено на текущей неделе в Минске экспертом по культуре и образованию «Либерального клуба» Вадимом Можейко.
Как говорится в основных выводах исследования, в последние 5 лет практики меценатства/КСО стали шире и системнее, но в то же время далеко не все компании (даже крупные) стратегически подходят к этому направлению деятельности.
Поскольку крупные международные игроки могут задавать стандарты КСО-активности на белорусском рынке, то более активный приход в Беларусь такого иностранного капитала способствовал бы распространению лучших практик из мирового опыта КСО.
Международный бизнес привносит в Беларусь не только стандарты КСО, но и определенные стандарты открытости.
У белорусских стейкхолдеров на сегодняшний день не сформировалось единого подхода к определению меценатства, спонсорства и КСО, что является преградой для диалога и взаимопонимания.
Сложность применения Указа №300, отсутствие официальных разъяснений, риски штрафов из-за несуществующих нарушений могут снижать интерес бизнеса к меценатству/КСО.
Предложения различных стейкхолдеров (государство, эксперты, бизнес) по совершенствованию Указа №300 почти по всем вопросам не являются взаимоисключающими, однако и не совпадают, но дополняют друг друга, позволяя взглянуть на ситуацию с разных сторон.
Для стимулирования дальнейшего развития меценатства/КСО в Беларуси необходимо в первую очередь усиление коммуникации между различными стейкхолдерами. Также необходимо повышение международной открытости Беларуси и устойчивости белорусской экономики, уход от искусственной политизации вопросов получения помощи.
Значительно и системно поспособствовать развитию меценатства/КСО могло бы введение налоговых льгот, усиление символических стимулов и задействование механизма институциализированного диалога. И если введение налоговых льгот остается в лучшем случае среднесрочной перспективой, то начинать диалог и задействовать символические стимулы возможно уже в самой ближайшей перспективе.
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