Почти 50 процентов белорусских бизнесменов констатируют снижение объемов продаж
Экономика
Александр ДАУТИН,
16 июня 2017
АА
11% опрошенных представителей белорусского бизнеса заявили о значительном снижении объемов продаж за год. Еще 37,8% сообщили о его некотором сокращении.
В то же время 28,3% респондентов сказали, что объемы продаж их предприятиями не изменились, а 21,2% проинформировали о некотором увеличении. 1,7% опрошенных рассказали о значительном росте объемов продаж.
Таковы данные ежегодного опроса по проблеме развития малого и среднего бизнеса в Беларуси за 2017 год. Целью исследования является анализ экономического положения малых и средних предприятий, оценка условий ведения бизнеса в Беларуси, распространенности коррупции и причин ее возникновения, а также изучение белорусской судебной системы.
Опрос был проведен Лабораторией аксиометрических исследований «Новак» для Исследовательского центра ИПМ в апреле-мае 2017 года. Всего было опрошено 404 малых и средних предприятий частной формы собственности. Респондентами выступали директора, собственники и ведущие специалисты предприятий.
Сокращение персонала
Любопытно, что большинство опрошенных рассказали о сокращении сотрудников на их предприятиях. Так о значительном сокращении сообщило 3%, а о некотором сокращении – 38,6% представителей бизнеса. То есть всего 41,6%. Однако 40,6% сообщили, что численность их персонала не менялась, а 17,3% рассказали о некотором увеличении штата. 0,5% респондентов заявили о значительном увеличении числа работников.
Прибыль
Однако объемы продаж и численность персонала может зависеть от разных факторов. Главное – как все это отражается на прибыли.
А отражается все это – с большего – плохо. 12,2% представителей малых и средних предприятий рассказали о существенном сокращении прибыли, 37,4% - о ее некотором снижении. О сохранении прежних размеров прибыли сообщило всего лишь 25,9% опрошенных. Еще 22,5% признались в некотором росте прибыли, а 2% - в ее значительном увеличении.
По ряду других критериев, таких как кредиторская задолженность, дебиторская задолженность и ивестиции, по словам представителей бизнеса, ситуация в основном не изменилась. Хотя некоторое ее ухудшение фиксировало традиционно больше респондентов, чем улучшение.
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