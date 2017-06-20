Беларусь начала road show евробондов в США и Европе
Экономика
19 июня 2017
АА
С 19 июня в США и Европе проводится road show еврооблигаций, номинированных в долларах.
фото: Dailyguideafrica.com
Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве финансов Беларуси.
В зависимости от рыночных условий Беларусь планирует разместить два выпуска евробондов на 5 и 10 лет. Организаторами выступят Citi, Raiffeisen Bank International AG и Банк развития Беларуси.
В рамках road show пройдут презентационные акции, состоятся встречи с потенциальными инвесторами.
Конкретные сроки размещения новых выпусков белорусских еврооблигаций и объем эмиссии пока не разглашаются. Как сообщалось, Беларусь рассчитывает рефинансировать еврооблигации на 800 млн долларов со сроком погашения в начале января 2018 года и для этого продолжает работу над новым выпуском евробондов. В 2011 году Беларусь разместила еврооблигации на сумму 800 млн долларов со ставкой 8,95% и погашением 26 января 2018 года.
В проспекте еврооблигаций Беларусь, пытающаяся сократить зависимость от российских кредитов, ранее указала западным инвесторам на риски своей зависимости от России. По сравнению с 2011 годом их количество увеличилось более чем вдвое (с 6 до 15).
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счет сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.
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