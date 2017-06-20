«Белоруснефть» присматривается к эквадорским месторождениям
Экономика
19 июня 2017
АА
Перспективы участия ПО «Белоруснефть» в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.
фото: Panorama.am
Представители белорусской стороны провели переговоры директором департамента Северной Америки и Европы МИД Эквадора Эриком Медина и начальником управления двусторонних и многосторонних отношений с Европой МИД Гонсало Гонсалесом.
Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. "Особое внимание было уделено деятельности «Белоруснефти» в Эквадоре, перспективам ее участия в реализации новых проектов по разведке и добыче нефти на эквадорской территории", – рассказали в ведомстве.
Стороны также обсудили актуальные темы двусторонних отношений, в том числе активизацию взаимодействия в ведущих международных организациях, развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширение производственной кооперации.
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