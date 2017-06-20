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Белорусский рубль опять уступил доллару и евро
20 июня 2017
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счет сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.
фото: dzerginsk.by
Курс доллара подскочил на 0,0121 рубля - до 1,9016 BYN/USD.
Курс евро поднялся на 0,0053 рубля - до 2,1203 BYN/EUR
Курс российского рубля обвалился на 0,0192 рубля - до 3,2425 BYN/100RUB и оказался на минимуме за 46 дней.
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Генерал-лейтенант Сергей Гурулев, возглавлявший Государственный военно-промышленный комитет с 2009 года, отправлен в отставку.
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Еврокомиссия ввела постоянную антидемпинговую пошлину сроком на 5 лет на стальную арматуру, изготавливаемую в Беларуси. Об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.
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Всемирный банк планирует выделить Беларуси 60 млн долларов кредитных ресурсов на развитие малого и среднего предпринимательства.
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Россельхознадзор с 21 июня разрешает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Беларуси.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало статистику государственных закупок в первом квартале.
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Корпус второго реактора прибудет на строительную площадку Белорусской АЭС в августе. Сроки доставки назвал в Москве гендиректор БелАЭС Михаил Филимонов.
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Работа предприятий остановлена в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований при поставках мясной продукции в Россию.
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За январь-май 2017 года розничный товарооборот предприятий торговли составил в Беларуси 13 млрд рублей.
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Перспективы участия ПО «Белоруснефть» в новых проектах рассмотрели посол Беларуси в Эквадоре Игорь Полуян и гендиректор РУП "ПО "Белоруснефть" Александр Ляхов.
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Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о переносе сроков запуска белорусской АЭС и проблемах энергетической зависимости Беларуси.
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Темп роста розничного товарооборота через все каналы за январь — май составил 100,6% к уровню 2016 г., а в сфере общественного питания — 101%.
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Министерство заявляет о своей заинтересованности в развитии частной медицины в Беларуси.
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С 19 июня в США и Европе проводится road show еврооблигаций, номинированных в долларах.
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На запускаемом заводе полного цикла по выпуску легковых автомобилей «БелДжи» на первом этапе планируется производить до 60 тысяч автомобилей в год, почти 90% из которых компании Geely будет продавать в России.
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По итогам работы Белоруской железной дороги за пять месяцев 2017 года перевозки грузов в сообщении с Россией составили 25,5 млн тонн, что в 1,3 раза выше, чем за аналогичный период 2016 года.
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Рост объемов производства в Минске в январе-мае текущего года к аналогичному периоду 2016-го отмечался в 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности.
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«Не до жиру, быть бы живу» - так, судя по всему, характеризуется нынешнее самочувствие белорусского бизнеса.
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Об этом говорится в новом исследовании «Либерального клуба» «Как стимулировать развитие меценатства и корпоративной социальной ответственности в Беларуси?».
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11% опрошенных представителей белорусского бизнеса заявили о значительном снижении объемов продаж за год. Еще 37,8% сообщили о его некотором сокращении.
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Какими автомобилями и мотоциклами владеют белорусы и как изменился автопарк Беларуси за год относительного затишья на автомобильном рынке?
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В январе–мае 2017 года организациями всех форм собственности построено 16,3 тыс. новых квартир. Введено в эксплуатацию 1420,1 тыс. кв. метров общей площади жилья.
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Президент дал поручение подготовить проект указа с целью изменения границ Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. От него планируется отрезать часть территории для вовлечения их в хозяйственный оборот.
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На два в центре города на одном большом живописном пространстве соберутся представители эко-товаров и услуг, экологические организации и инициативы со всей Беларуси.
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Сегодня в минском аэропорту Комитет госбезопасности провел учения, направленные на противодействие терроризму.
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Заседание межведомственной экспертной рабочей группы по рассмотрению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ по вопросам совершенствования избирательного процесса в Беларуси состоялось в Центризбиркоме.
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