Объем госзакупок за три месяца составил 600 миллионов долларов
Экономика
20 июня 2017
АА
Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало статистику государственных закупок в первом квартале.
фото: yvision.kz
Всего за три месяца было заключено договоров на 1,124 млрд рублей (порядка 600 млн долларов), из них 1,123 млрд составляют бюджетные средства. 570,7 млн рублей пришлось на долю закупок работ и услуг, 293,6 млн – товаров, пишет belmarket.by.
В первом квартале было проведено 104 740 процедур госзакупок, из которых 38,3 тыс. не привели к заключению контрактов.
Почти 50,3 тыс процедур были процедурами закупок из одного источника, 38,7 тыс. прошли в форме открытого аукциона, 15 тыс. — запроса ценовых предложений. Также было проведено 1,4 тыс. открытых конкурсов и 252 биржевых торгов.
На долю закупок из одного источника пришлось 679,9 млн рублей заключенных контрактов. На втором месте — открытые электронные аукционы с 381,66 млн рублей.
Больше всего средств по госзакупкам в итоге получат белорусские поставщики и подрядчики — 967,4 млн рублей, 134,9 млн рублей приходится на долю участников из России.
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счет сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.
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