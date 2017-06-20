Объем госзакупок за три месяца составил 600 миллионов долларов

Всего за три месяца было заключено договоров на 1,124 млрд рублей (порядка 600 млн долларов), из них 1,123 млрд составляют бюджетные средства. 570,7 млн рублей пришлось на долю закупок работ и услуг, 293,6 млн – товаров, пишет belmarket.by.

В первом квартале было проведено 104 740 процедур госзакупок, из которых 38,3 тыс. не привели к заключению контрактов.

Почти 50,3 тыс процедур были процедурами закупок из одного источника, 38,7 тыс. прошли в форме открытого аукциона, 15 тыс. — запроса ценовых предложений. Также было проведено 1,4 тыс. открытых конкурсов и 252 биржевых торгов.

На долю закупок из одного источника пришлось 679,9 млн рублей заключенных контрактов. На втором месте — открытые электронные аукционы с 381,66 млн рублей.

Больше всего средств по госзакупкам в итоге получат белорусские поставщики и подрядчики — 967,4 млн рублей, 134,9 млн рублей приходится на долю участников из России.