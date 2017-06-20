Россельхознадзор разрешил поставки мяса с четырех предприятий, запретил ввоз – с двух молочных
Экономика
20 июня 2017
АА
Россельхознадзор с 21 июня разрешает поставки говядины и говяжьих субпродуктов с четырех предприятий Беларуси.
фото: tvc.ru
По сообщению российского ведомства, это Столбцовский мясоконсервный комбинат, Минский мясокомбинат, Слуцкий мясокомбинат и агрокомбинат «Несвижский».
Это решение принято по результатам расследования причин нарушений требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации и с учетом проводимой работы по внедрению электронной ветеринарной сертификации продукции с использованием ФГИС "Меркурий".
Как подчеркивает Россельхознадзор, разрешение будет действовать только при условии обязательной передачи информации в систему "Меркурий" обо всех соответствующих товарах, отгружаемых с этих предприятий в РФ.
Россельхознадзор также сообщил, что с 22 июня в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС вводит ограничения на поставки в РФ продукции, произведенной на Лунинецком молочном заводе и в Браславском филиале Глубокского молочно-консервного комбината.
Также известно, что из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС Россельхознадзор поставил под усиленный лабораторный контроль продукцию агрокомбината "Скидельский" (филиал "Скидельская птицефабрика"), ОАО "Александрийское", Молодечненского молочного комбината (Воложинский и Вилейский филиалы), "Ошмянского мясокомбината".
По итогам валютных торгов 20 июня белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,04% за счет сильного падения курса российской валюты. Евро и доллар, напротив, подорожали и обновили локальные максимумы.
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