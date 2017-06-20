Временно остановлена работа десяти белорусских мясных предприятий
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
20 июня 2017
АА
Работа предприятий остановлена в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований при поставках мясной продукции в Россию.
фото: riafan.ru
Как стало известно, причиной временного закрытия стали многочисленные нарушения требований Евразийского экономического союза и России. Также в российском ведомстве неоднократно высказывали Минску претензии и выражали сомнения относительно истинности происхождения продукции.
Так, Россельхознадзор в феврале текущего года ввел временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области. Сразу же после этого ветслужба Беларуси провела проверку предприятий, во время которых и были выявлены нарушения.
В связи с этим была приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».
Предприятия будут закрытыми, пока выявленные нарушения не устранят.
В связи с этим до устранения нарушений приостановлена работа 10 предприятий и цехов:
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