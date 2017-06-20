Временно остановлена работа десяти белорусских мясных предприятий

Работа предприятий остановлена в связи с нарушением ветеринарно-санитарных требований при поставках мясной продукции в Россию.

Как стало известно, причиной временного закрытия стали многочисленные нарушения требований Евразийского экономического союза и России. Также в российском ведомстве неоднократно высказывали Минску претензии и выражали сомнения относительно истинности происхождения продукции.

Так, Россельхознадзор в феврале текущего года ввел временные ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минской области. Сразу же после этого ветслужба Беларуси провела проверку предприятий, во время которых и были выявлены нарушения.

В связи с этим была приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».

Предприятия будут закрытыми, пока выявленные нарушения не устранят.





Источник:

© Milknews - Новости молочного рынка В связи с этим до устранения нарушений приостановлена работа 10 предприятий и цехов:Источник: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_12059.html © Milknews - Новости молочного рынка





Источник:

© Milknews - Новости молочного рынка В связи с этим до устранения нарушений приостановлена работа 10 предприятий и цехов:Источник: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_12059.html © Milknews - Новости молочного рынка





Источник:

© Milknews - Новости молочного рынка В связи с этим до устранения нарушений приостановлена работа 10 предприятий и цехов:Источник: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_12059.html © Milknews - Новости молочного рынка





Источник:

© Milknews - Новости молочного рынкаВ связи с этим была приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».Предприятия будут закрытыми, пока выявленные нарушения не устранят. В связи с этим до устранения нарушений приостановлена работа 10 предприятий и цехов:Источник: http://milknews.ru/index/novosti-moloko_12059.html © Milknews - Новости молочного рынкаВ связи с этим была приостановлена работа 10 предприятий и цехов: ОАО «АгроснабкомплектПлюс», ЗАО «Мясной замок-Экопром», убойный цех Смолевичского РайПО, убойный цех Молодечненского РайПО, колбасный цех КСУП «Першаи-2014», ОАО «Занарочанский», колбасный цех Несвижского РайПО, скотоубойный пункт Столбцовского РайПО, убойный цех Червенского РайПО, цех мясных полуфабрикатов ИООО «МартИнкоФуд».Предприятия будут закрытыми, пока выявленные нарушения не устранят.

Данные предприятия останутся закрытыми, пока не будут устранены выявленные нарушения,



Подробнее на РБК:

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59481c2e9a79470975f87c60