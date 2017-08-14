Скорректирована госпрограмма развития аграрного бизнеса в Беларуси до 2020 года

Постановлением также предусмотрено дополнительное финансирование в 2017 году мероприятий по строительству плодохранилищ и молочнотоварных фер за счет кредитных средств

Постановлением Совета Министров от 09.08.2017 №597 внесены дополнения и изменения в Государственную программу развития аграрного бизнеса в Беларуси на 2016 – 2020 годы, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, данная программа приводится в соответствие с нормами Указа от 25 июля 2016 г. № 289 «О порядке формирования, финансирования, выполнения и оценки эффективности реализации государственных программ» в части детализации мероприятий подпрограмм госпрограммы по источникам финансирования. Более того программа дополняется подпрограммой 12 «Обеспечение общих условий функционирования агропромышленного комплекса», мероприятия которой в 2016 – 2017 годах реализовывались в ее составе.

Постановлением также предусмотрено дополнительное финансирование в 2017 году мероприятий по строительству плодохранилищ (11,5 млн. рулей) и молочнотоварных ферм (60 млн. рублей) за счет кредитных ресурсов, а также дополнительное финансирование проекта ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита»

«Строительство свиноводческого комплекса, репродуктора 1-го порядка на 1 тыс. основных свиноматок в дер. Рассошное Смолевичского района» в объеме 4487,3 тыс. рублей будет производиться за счет средств республиканского бюджета.

Также внесены изменения в постановление Совмина «О кредитовании государственных программ и мероприятий в 2017 году» в части включения финансирования в 2017 году ОАО «Банк развития Республики Беларусь» мероприятий по строительству плодохранилищ в объеме 11,5 млн рублей и уменьшением лимита кредитования с 34,53 млн рублей до 23,03 млн рублей мероприятия по строительству комплексов по выращиванию и откорму свиней с учетом динамики освоения кредитных ресурсов.