В ЕАЭС создадут единый механизм прослеживаемости товаров
Экономика
ЕЖЕДНЕВНИК,
14 августа 2017
АА
С целью создания эффективной системы противодействия схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, в ЕАЭС создадут единый механизм прослеживаемости товаров.
"В узком кругу мы обсудили проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров. Нам необходима эффективная система противодействия серым схемам уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, недопускающая вовлечения товаров в нелегальный оборот", - заявил премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
Андрей Кобяков отметил, что Беларусь, заявляя о готовности выполнять все взятые на себя союзнические обязательства, ожидает такого же ответственного подхода и от других сторон, сообщила пресс-служба Совмина.
"Мы сегодня договорились, что в соглашении будет отражено, что прослеживаемость должна работать на взаимной основе", - сказал он.
Глава правительства также сообщил, что в Беларуси нацелены на то, что с начала 2018 года заработает новый Таможенный кодекс ЕАЭС.
"Этот прогрессивный документ направлен на создание комфортных условий для бизнес-среды и предпринимательской деятельности. Ожидаем, что таможенное регулирование станет одним из стимулирующих факторов экономического развития государств союза, повышения их транзитной, инвестиционной и туристической привлекательности, увеличения экспортного потенциала", - подчеркнул Андрей Кобяков.
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