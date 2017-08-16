МАРТ занялся свининой
ЕЖЕДНЕВНИК, 15 августа 2017
Вслед за установлением контроля над закупочными ценами на молоко Министерство антимонопольного регулирования и торговли берет под контроль поставки свинины на мясоперерабатывающие комбинаты.
Fenomen.ws
Крупные переработчики из трех регионов страны (Брестской, Гомельской и Гродненской областей), а также некоторые комбикормовые заводы в течение этого лета включены ведомством в региональные реестры доминантов. МАРТ таким образом контролирует уровень цен, по которым они закупают в живом или убойном весе свинину у ее производителей.
В частности, в реестр доминантов Брестской области включены 10 мясокомбинатов и производителей комбикормов, в их числе – мясокомбинаты в Бресте, Пинске, Березовский мясоконсервный комбината, «Баранавичихлебопродукт».
В Гомельской области список подконтрольный ведомству организаций пополнился Гомельским мясокомбинатом, АФПК «Жлобинский мясокомбинат», Калинковичский мясокомбинат и «Вахавяк-плюс».
На Гродненщине отслеживаются закупочные цены на свинину, поступающую на мясокомбинаты Гродно, Волковыска, Лиды, Слонима и Ошмян.
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