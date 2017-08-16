Тематические новости

Правительство хочет повысить эффективность работы Национального агентства инвестиций и приватизации

Экономика

16 августа 2017

АА

В этих целях создана специальная межведомственная группа, которую возглавил министр экономики Владимир Зиновский.

Правительство хочет повысить эффективность работы Национального агентства инвестиций и приватизации

фото: Profi-forex.org

Межведомственной рабочей группе поручено обеспечить выработку предложений о повышении эффективности работы указанного государственного учреждения и до 1 сентября 2017 г. внести их в правительство. 

При необходимости межведомственная рабочая группа уполномочена привлекать к работе руководителей и специалистов республиканских органов государственного управления и иных организаций, подчиненных правительству, местных исполнительных и распорядительных органов.

Координацию деятельности межведомственной рабочей группы осуществляет Министерство экономики
В новостях упоминалось:
Поделиться новостью с друзьями :
Другие новости по тематике «Экономика»
Блогеры