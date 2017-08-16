Путин хочет обязать Беларусь экспортировать нефтепродукты российским транспортом
Экономика
16 августа 2017
АА
Президент России предложил увязать объемы поставляемой в Беларусь нефти с использованием российской инфраструктуры при экспорте нефтепродуктов.
Forpost-sevastopol.ru
«Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — цитирует Путина РИА Новости.
Глава РЖД Олег Белозеров пожаловался президенту России, что белорусы отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на 50%-ную скидку. На претензии российской стороны белорусы отвечают, что имеют долгосрочные контракты с транспортниками Прибалтики.
Объемы закупки российской нефти — один из чувствительных для белорусской экономики вопросав, отмечает TUT.BY. Так, по данным ИПМ, базовый прогноз на 2018 год (при поставке из России 23 млн тонн нефти в год) и альтернативный (18 млн тонн) предполагают разный прирост ВВП — 2,7% по базовому сценарию и всего 0,5% — по альтернативному.
В прошлом году Беларусь экспортировала 13 млн тонн нефтепродуктов, транспортировка осуществлялась через порты Литвы и Латвии. Россия надеялась привлечь белорусов снижением тарифов, чтобы переманить их в порты РФ. К 2018 году Россия решила прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Клайпеды (Литва), Вентспилса и Риги (Латвия), загрузив свои собственные мощности на Балтийском и Черном море (Усть-Луга, Приморск и Новороссийск).
Постановлением Совета Министров Беларуси от 11 августа № 605 сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первый квартал 2017 года.
В первом полугодии 2017 года Беларусь почти на 500 млн кубов увеличила закупки природного газа у «Газпрома». Наша страна продолжает занимать четвертое место среди крупнейших импортеров этого российского ресурса.
По подсчетам «Яндекс.Деньги», наименьший размер разового платежа российского туриста в Беларуси составляет 1285 росс. рублей. Меньше россияне тратят только в Украине (1280 росс. рублей) и в самой России (889 росс. рублей).