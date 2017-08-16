Совмин определил организации, которые перечислят часть прибыли в фонд нацразвития

Определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первый квартал 2017 года.

Соответствующее постановление Совета Министров опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портал, сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, высокорентабельные организации перечислят в фонд нацразвития часть прибыли сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет в соответствии с указом от 28 декабря 2005 года No 637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития", ежемесячно равными долями до 1 ноября 2017 года.

В списке организаций ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа", Республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация", Республиканское унитарное предприятие по надзору за электросвязью "БелГИЭ", Республиканское унитарное предприятие электросвязи "Белтелеком", Государственное внешнеторговое унитарное предприятие "Белвнешпромсервис", ОАО "2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения", ОАО "Гомельтранснефть Дружба", Проектное коммунальное унитарное предприятие "Минскпроект".