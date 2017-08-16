Таможня отметила рост числа оформляемых деклараций
Экономика
16 августа 2017
АА
Около 550 тыс. экспортных и импортных деклараций оформили белорусские таможенники в первом полугодии 2017 года.
фото: Freekaliningrad.ru
По итогам деятельности таможенных органов в первом полугодии 2017 года отмечается рост деловой активности представителей бизнеса. Об этом свидетельствует существенное увеличение числа деклараций при помещении товаров под таможенные процедуры, сообщили в Государственном таможенном комитете.
Так, в первом полугодии 2017 года белорусскими таможенниками зарегистрировано около 250 тыс. экспортных деклараций, что на 8% превышает данный показатель за аналогичный период 2016 года, более 300 тыс. импортных – их количество увеличилось на 16%.
Таких результатов позволила достичь эффективная работа белорусской таможенной службы по упрощению административных процедур, сокращению таможенных формальностей, созданию благоприятных условий для ведения бизнеса на основе повышения качества и результативности таможенного администрирования, полагают в комитете.
Определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первый квартал 2017 года.
В первом полугодии 2017 года Беларусь почти на 500 млн кубов увеличила закупки природного газа у «Газпрома». Наша страна продолжает занимать четвертое место среди крупнейших импортеров этого российского ресурса.
По подсчетам «Яндекс.Деньги», наименьший размер разового платежа российского туриста в Беларуси составляет 1285 росс. рублей. Меньше россияне тратят только в Украине (1280 росс. рублей) и в самой России (889 росс. рублей).