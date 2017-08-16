ВВП вырос на 1,1%, промпроизводство - на 6%

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь – июль 2017 года.
Объем ВВП в текущих ценах составил 56,7 млрд белорусских рублей, или в сопоставимых ценах 101,1% к уровню января – июля 2016 года, сообщает Белстат.
При этом объем промышленного производства в Беларуси в январе-июле 2017 года в текущих ценах составил 50,8 млрд белорусских рублей, или 106% в сопоставимых ценах к уровню аналогичного периода прошлого года.
Объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,9%, в обрабатывающей промышленности - на 6,5%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - на 5,3%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объем промпроизводства составил 99,3%. Индекс промышленного производства за июль текущего года к июлю 2016-го составил 105,4%.
В 10 из 13 отраслей обрабатывающей промышленности объем промышленного производства за январь-июль превысил уровень января-июля 2016 года.
Постановлением Совета Министров Беларуси от 11 августа № 605 сокращено количество административных процедур, совершаемых налоговыми органами по заявлениям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечисляют в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первый квартал 2017 года.
В первом полугодии 2017 года Беларусь почти на 500 млн кубов увеличила закупки природного газа у «Газпрома». Наша страна продолжает занимать четвертое место среди крупнейших импортеров этого российского ресурса.
По подсчетам «Яндекс.Деньги», наименьший размер разового платежа российского туриста в Беларуси составляет 1285 росс. рублей. Меньше россияне тратят только в Украине (1280 росс. рублей) и в самой России (889 росс. рублей).