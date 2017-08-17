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Беларусь лидирует по объему прямых капвложений из стран ЕАЭС

Экономика

17 августа 2017

АА

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах ЕАЭС за последний год вырос на 15,9%, до 26,8 млрд долларов, после трех лет сокращения (в 2012 году взаимные ПИИ составили 27,6 млрд долларов).

Беларусь лидирует по объему прямых капвложений из стран ЕАЭС

Investments4all.com

Такую статистику приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на данные совместного исследования экспертов Центра интеграционных исследований ЕАБР и ИМЭМО РАН на основе отчетности компаний по инвестсделкам свыше 1 млн долларов (в отличие от официальной статистики ЦБ, это позволяет учесть приток ПИИ через офшоры, а также реинвестирование прибыли, полученной за рубежом).

Взаимные ПИИ стран ЕАЭС росли вдвое быстрее общего объема накопленных в странах СНГ и Грузии, которые увеличились на 7,9%, до 45,1 млрд долларов (на пике в 2012 году взаимные вложения составляли 57,2 млрд долларов, затем их объем снижался, в 2015-м они сократились почти на 5%). Основной причиной роста в обоих случаях стало укрепление российского рубля и восстановление экономики РФ, отмечают авторы доклада. Так, накопленный объем прямых капвложений в РФ из стран ЕАЭС увеличился на 77%, до 5 млрд долларов. Однако Россия по-прежнему уступает Беларуси (8,6 млрд долларов) и Казахстану (8,2 млрд).

Главным экспортером капитала по-прежнему выступает РФ, но ее доля во взаимных ПИИ стран ЕАЭС постепенно снижается — четыре года назад она составляла 82,6%, теперь — 78,6%. Больше всего инвестиций из РФ было направлено в Беларусь (8,5 млрд против 8,3 млрд долларов годом ранее) и Казахстан (8,2 млрд против 7,1 млрд долларов), в Армению было инвестировано 3,4 млрд (3 млрд в 2015-м), в Киргизию — 0,86 млрд (0,8 млрд в 2015-м). Более того, на ПИИ 25 крупнейших компаний РФ, инвестирующих в страны ЕАЭС, приходится 71% всех накопленных ПИИ в союзе. Зависимость от российского капитала в целом в странах СНГ и Грузии несколько снизилась (доля нероссийских ПИИ теперь составляет 22,8%, в конце 2013 года — 16,3%). «Российские ТНК, освоившись на постсоветском пространстве, нередко предпочитают инвестировать в третьи страны»,— отмечают эксперты.

В свою очередь, вложения Казахстана в РФ составили на конец года 2,95 млрд против 3,37 млрд долларов в 2015 году, поток инвестиций из Беларуси резко вырос — с 204 млн до 2,05 млрд (такой всплеск объясняется сделкой по покупке белорусским инвестором 20% акций ПАО «Уралкалий»). Взаимные казахстанско-белорусские инвестиции остаются небольшими: 57 млн долларов — из Казахстана, 34 млн — из Беларуси, Казахстан при этом является крупным инвестором в Киргизию (605 млн).

Инвестиции в Украину тем временем продолжают снижаться — на конец 2016 года суммарно страны СНГ и Грузия инвестировали в страну 5,6 млрд (12,4% всех ПИИ), тогда как в 2013 году объем вложений составлял 17 млрд (31,2%). Текущий объем сопоставим с инвестициями в Узбекистан (5,4 млрд).

В общем объеме ПИИ в рамках союза преобладают вложения в ТЭК — их доля за год выросла с 42,6% до 43,8% от общего объема взаимных инвестиций в рамках ЕАЭС, на втором месте — цветная металлургия (10,9% против 12% в 2015-м). На третьей строчке теперь связь и ИТ (9,6%, в 2015-м третьим по ПИИ был транспортный сектор). При этом белорусские и казахские инвесторы предпочитают вкладываться в российский химпром (35,1% вложений, опять же из-за сделки с «Уралкалием»), а также агропром (15,8%) и транспортный комплекс (14,2%).

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