Беларусь лидирует по объему прямых капвложений из стран ЕАЭС

Объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в странах ЕАЭС за последний год вырос на 15,9%, до 26,8 млрд долларов, после трех лет сокращения (в 2012 году взаимные ПИИ составили 27,6 млрд долларов).

Такую статистику приводит «Коммерсантъ», ссылаясь на данные совместного исследования экспертов Центра интеграционных исследований ЕАБР и ИМЭМО РАН на основе отчетности компаний по инвестсделкам свыше 1 млн долларов (в отличие от официальной статистики ЦБ, это позволяет учесть приток ПИИ через офшоры, а также реинвестирование прибыли, полученной за рубежом).

Взаимные ПИИ стран ЕАЭС росли вдвое быстрее общего объема накопленных в странах СНГ и Грузии, которые увеличились на 7,9%, до 45,1 млрд долларов (на пике в 2012 году взаимные вложения составляли 57,2 млрд долларов, затем их объем снижался, в 2015-м они сократились почти на 5%). Основной причиной роста в обоих случаях стало укрепление российского рубля и восстановление экономики РФ, отмечают авторы доклада. Так, накопленный объем прямых капвложений в РФ из стран ЕАЭС увеличился на 77%, до 5 млрд долларов. Однако Россия по-прежнему уступает Беларуси (8,6 млрд долларов) и Казахстану (8,2 млрд).

Главным экспортером капитала по-прежнему выступает РФ, но ее доля во взаимных ПИИ стран ЕАЭС постепенно снижается — четыре года назад она составляла 82,6%, теперь — 78,6%. Больше всего инвестиций из РФ было направлено в Беларусь (8,5 млрд против 8,3 млрд долларов годом ранее) и Казахстан (8,2 млрд против 7,1 млрд долларов), в Армению было инвестировано 3,4 млрд (3 млрд в 2015-м), в Киргизию — 0,86 млрд (0,8 млрд в 2015-м). Более того, на ПИИ 25 крупнейших компаний РФ, инвестирующих в страны ЕАЭС, приходится 71% всех накопленных ПИИ в союзе. Зависимость от российского капитала в целом в странах СНГ и Грузии несколько снизилась (доля нероссийских ПИИ теперь составляет 22,8%, в конце 2013 года — 16,3%). «Российские ТНК, освоившись на постсоветском пространстве, нередко предпочитают инвестировать в третьи страны»,— отмечают эксперты.

В свою очередь, вложения Казахстана в РФ составили на конец года 2,95 млрд против 3,37 млрд долларов в 2015 году, поток инвестиций из Беларуси резко вырос — с 204 млн до 2,05 млрд (такой всплеск объясняется сделкой по покупке белорусским инвестором 20% акций ПАО «Уралкалий»). Взаимные казахстанско-белорусские инвестиции остаются небольшими: 57 млн долларов — из Казахстана, 34 млн — из Беларуси, Казахстан при этом является крупным инвестором в Киргизию (605 млн).

Инвестиции в Украину тем временем продолжают снижаться — на конец 2016 года суммарно страны СНГ и Грузия инвестировали в страну 5,6 млрд (12,4% всех ПИИ), тогда как в 2013 году объем вложений составлял 17 млрд (31,2%). Текущий объем сопоставим с инвестициями в Узбекистан (5,4 млрд).

В общем объеме ПИИ в рамках союза преобладают вложения в ТЭК — их доля за год выросла с 42,6% до 43,8% от общего объема взаимных инвестиций в рамках ЕАЭС, на втором месте — цветная металлургия (10,9% против 12% в 2015-м). На третьей строчке теперь связь и ИТ (9,6%, в 2015-м третьим по ПИИ был транспортный сектор). При этом белорусские и казахские инвесторы предпочитают вкладываться в российский химпром (35,1% вложений, опять же из-за сделки с «Уралкалием»), а также агропром (15,8%) и транспортный комплекс (14,2%).