На карте Экономической свободы мира Беларусь одного цвета с Гренландией и КНДР
Экономика
19 августа 2017
АА
Составляя карту Экономической свободы мира Fraser institute не нашел данных по Беларуси, несмотря на то, что при ее составлении пользовался годовым отчетом Всемирного банка.
При этом все соседствующие с Беларусью страны на карте выделены цветом, определяющим уровень их экономической свободы. Так Литва и Латвия выделены как наиболее свободные. У Польши вторая категория экономической свободы, у России - третья. Украину включили в группу наименее экономически свободных стран, пишет Thinktanks.by.
По итогам 2016 года Беларусь (единственную страну в Европе), Гренландию, КНДР, Афганистан, Ирак и ряд африканских стран Fraser institute выделил серым цветом, как государства, по которым у составителей нет данных.
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