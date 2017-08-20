На карте Экономической свободы мира Беларусь одного цвета с Гренландией и КНДР

Составляя карту Экономической свободы мира Fraser institute не нашел данных по Беларуси, несмотря на то, что при ее составлении пользовался годовым отчетом Всемирного банка.

При этом все соседствующие с Беларусью страны на карте выделены цветом, определяющим уровень их экономической свободы. Так Литва и Латвия выделены как наиболее свободные. У Польши вторая категория экономической свободы, у России - третья. Украину включили в группу наименее экономически свободных стран, пишет Thinktanks.by.

По итогам 2016 года Беларусь (единственную страну в Европе), Гренландию, КНДР, Афганистан, Ирак и ряд африканских стран Fraser institute выделил серым цветом, как государства, по которым у составителей нет данных.