В Беларуси уже намолотили свыше 6,5 млн тонн зерна
Экономика
19 августа 2017
АА
Можно предположить, что нынешний урожай зерна в Беларуси составит около 7 млн тонн.
По состоянию на 19 августа в Беларуси намолочено 6,534 млн т зерна. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.
В общем намолоте 1215,6 тыс. т вклад аграриев Брестской области, 1619,1 тыс. т - Минской. В Гомельской и Гродненской областях намолочено 922,3 тыс. т и 1197,6 тыс. т соответственно, в Могилевской - 959,4 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 620,9 тыс. т. Зерновые и зернобобовые убраны с 1816 тыс. га, что составляет 83,6% общей площади.
Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 98,9% площадей. В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 36 ц зерна
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