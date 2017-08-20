В Беларуси уже намолотили свыше 6,5 млн тонн зерна

Можно предположить, что нынешний урожай зерна в Беларуси составит около 7 млн тонн.

По состоянию на 19 августа в Беларуси намолочено 6,534 млн т зерна. Об этом свидетельствует оперативная информация Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

В общем намолоте 1215,6 тыс. т вклад аграриев Брестской области, 1619,1 тыс. т - Минской. В Гомельской и Гродненской областях намолочено 922,3 тыс. т и 1197,6 тыс. т соответственно, в Могилевской - 959,4 тыс. т, в Витебской, которая последней включилась в жатву, - 620,9 тыс. т. Зерновые и зернобобовые убраны с 1816 тыс. га, что составляет 83,6% общей площади.

Лидером по-прежнему является Брестская область, где убрано 98,9% площадей. В среднем с одного гектара в этом году аграрии убирают 36 ц зерна