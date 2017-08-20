Беларусь продемонстрировала один из самых низких индексов промпроизводства в СНГ

По итогам 2016 года Беларусь и Азербайдан показали один из самых низких индексов промпроизводства в странах СНГ в сопоставимых ценах, в процентах к предыдущему году.

Об этом свидетельствует статистический сборник «Промышленность Республики Беларусь, 2017», подготовленный Белстатом, пишет Thinktanks.by.

Согласно опубликованной в нем информации, индекс промышленного производства в Беларуси и Азербайджане (в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) составлял 99,6%. Ниже индекс был лишь у Казахстана он составлял - 98,9%.

В то же время у Молдовы данный индекс составлял 100,9%, у России – 101,1%, у Украины – 102,4%.

Лидером по росту индекса в СНГ оказался Таджикистан с показателем 116%.

Напомним, что индекс промпроизводства – это показатель динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, который определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. На рост данного индекса может влиять рост инфляции, когда продукции будет выпускаться столько же или меньше, а цены расти. В Беларуси же в 2016 году был отмечен спад инфляции, что также отразилось на индексе.

Отметим, что в развитых странах данный индекс также не обязательно превышает 100%. Так в США в 2016 году он составил 99%, а в Норвегии – 98,9%.