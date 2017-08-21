Нижегородская область России почти на 40 процентов увеличила товарооборот с Беларусью
Экономика
21 августа 2017
АА
Товарооборот между Нижегородской областью и Республикой Беларусь в I полугодии 2017 года вырос на 38,5% и составил 429 млн долларов.
фото: otzivy.info
"Рост товарооборота с Беларусью во многом обеспечен за счет увеличения несырьевого экспорта, в первую очередь, за счет оборудования для ядерных реакторов – в два раза, электрических машин – на 90%, а также наземного транспорта и его частей – в два раза", – цитирует РБК вице-губернатора Нижегородской области Евгения Люлина.
Экспорт нижегородских товаров в Беларусь в I полугодии текущего года вырос в полтора раза – до 345,6 млн долларов. Объем импорта увеличился на 3,6% – до 83,4 млн долларов.
В апреле по итогам переговоров Александра Лукашенко с губернатором Нижегородской области Валерием Шанцевым в Минске было объявлено, что стороны рассчитывают выйти на уровень товарооборота в 1 млрд долларов.
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